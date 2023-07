Alcemos la voz contra el proyecto Willow

Por Isis Monserrat Manrique Gordillo

Alumna de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la ESCA Santo Tomás

Hace un tiempo ha estado en la mira un proyecto del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, contra el planeta, ¿Por qué lo digo así? Porque realmente este proyecto nos afecta a todos sin importar tu lugar de origen o en qué punto del planeta habites; quizás no hayas escuchado de este es por eso que hoy te vengo a hablar de ello. Para poder empezar a tocar este tema debes saber que es el " proyecto Willow".

Se trata del proyecto petrolero más grande que se quiere realizar después de décadas de no hacerse algo así, consiste en la perforación de los suelos glaciares para la extracción de petróleo dónde se pretende producir 180 mil barriles de petróleo en un día lo cual es una cantidad excesiva para el periodo tan corto que estamos hablando (30 años), además de que costará millones de dólares se tendrá a cargo de la compañía Conocophillips llamándolo "proyecto Willow". Aunque se asegura que gracias a esta terrible noticia se crearán miles de empleos, a mi parecer no es nada bueno que pueda beneficiar y no digo que no sea importante el que más personas puedan tener un trabajo porque es un derecho que todo ser humano en la tierra puede tener, pero no a costa de nuestro propio planeta que en lugar de ayudarlo solo lo desgastamos más y más.

La organización ambiental Sierra Cruz expresó que "es un paso equivocado y será un desastre para la vida silvestre, las tierras, las comunidades y nuestro clima", centrándonos más en las comunidades ya que no solo sería un problema ambiental si no también sería un problema social; todas las comunidades que viven en esta zona tendrán un impacto muy grande. Tan solo pongámonos en su lugar, perder su patrimonio de un momento a otro solo por intereses económicos que de ninguna manera los ayudará en nada dándoles así un giro de 360° a su vida. Claramente los legisladores de esta región presionaron la aprobación de este argumentando que es una inversión que necesitan, viéndolo de un lado humanista, para nada es así ya que solo se ven contextos políticos y económicos al realizar está "inversión" porque todo sería para los políticos, pero para la sociedad, nada.

Los activistas ambientales claramente están en contra de esta decisión y refiriéndonos a un contexto más político, argumentan que la aprobación de este proyecto en ningún momento va de acuerdo a las propuestas de Biden en el tema ambiental, de hecho, se han realizado varias protestas escritas y recaudado firmas de millones de personas alrededor del mundo, pero hay una cosa muy importante que resaltar, no tenemos que ser activistas ambientales para alzar la voz, no solo ellos viven aquí, también nos corresponde a nosotros levantar la voz por nuestro planeta ya que puede hablarnos de muchas maneras, pero nosotros tenemos que ser los que hagamos algo, ser empáticos, dejar de ser egoístas y unirnos por una causa que nos compete a todos.

Para tratar de justificar la terrible acción que se llevará a cabo, se dice en un comunicado de la Casa Blanca, que muchas áreas perceptibles a un mayor riesgo serán protegidas para que en esa parte no sea perforado absolutamente nada, uno de ellas son las millones de hectáreas del Mar de Beaufort ya que es un hogar para la fauna donde habitan animales tales como ballenas, focas y osos polares que, recordemos, son animales que se encuentran en peligro de extinción, prometiendo que se propondrían más límites de perforación y que justo con eso Biden ya estaría cumpliendo con su agenda climática.

A pesar de esto, grupos ambientalistas aclaran que estos límites no son los suficientes para evitar tanto daño, de hecho, la abogada del Centro para la Diversidad Biológica, Kristen Monsell, señala que “Proteger un área del Ártico para destruir otra no tiene sentido, y no ayudará a las personas y la vida silvestre, que se verán afectadas por el Proyecto Willow”. Me parece que tiene mucha razón porque, a pesar de que estamos resguardando una parte, estarían afectando otra donde no quiere decir que no exista fauna y personas que habiten esas partes, simplemente no se están considerando lo suficientemente importantes para parar este proyecto porque cada pequeño espacio cuenta, cada pequeño rincón es importante en nuestro mundo y sin esto no estaríamos completos en lugares donde quizás se podrán sentir llenos por un tiempo pero no están viendo las consecuencias que trae consigo en un futuro y al ver la situación pueden ser bastante graves.

Si sacamos su equivalente, en un año se estarían produciendo 65, 700, 000 barriles de petróleo siendo una cantidad inmensa ahora si esto lo multiplicamos por los 30 años que estaría durando el proyecto nos da un total de 1, 971, 000,000 de barriles lo que se transmite en un impacto demasiado grande para el planeta tierra.

Existen muchos activistas y grupos ambientales que se muestran en total desacuerdo, pero es que no solo ellos deberían de alzar la voz y defender la vida porque eso es por lo que a mi parecer se está luchando por defender la vida porque todos merecemos vivir en un mundo cada vez mejor ayudándonos y protegiéndonos entre todos. Lo que se está logrando ahora es juntar todas las firmas que se puedan para intentar frenar este proyecto, así que si tienes la oportunidad de hacerlo ¡HAZLO!, sin pensarlo, no dudes ni un segundo en ayudar a los demás siempre y cuando sea de corazón, necesitamos una sociedad más empática que entienda que entre todos se pueden lograr cosas aún más grandes y si es algo que traerá un bien a todo el mundo pues que mejor, no hay que permitir que se le haga más daño a nuestra Tierra, también alcemos la voz por ella porque cada vez nos pide a gritos que paremos tantas cosas que le hacen daño.

Pensemos en el gran futuro que muchos deseamos tener, hay que empezar desde ahora para construir lo que cada noche vemos en nuestros sueños, no te calles, podemos lograrlo…