¿Reconfiguración cooptada del Estado Mexicano?

Por: Héctor Manuel Pedraza Rosales

Era el año de 2010 y asistí a una conferencia al Congreso de la Unión con mis alumnos de la licenciatura en Derecho de la UNAM. Nos llamó la atención el lugar porque estaba vacío, pero el asombro fue mayor cuando escuchamos a Luis Jorge Garay Salamanca y Eduardo Salcedo-Albarán, investigadores colombianos. Describieron las redes ilícitas que han configurado las instituciones colombianas, guatemaltecas y mexicanas. En aquel momento, la guerra contra el narcotráfico propuesta por Felipe Calderón era la nota distintiva y estos académicos proponían dos nociones para interpretar la relación entre los gobiernos y los cárteles de la droga: la captura del Estado y la Reconfiguración cooptada del Estado.

En el primer caso, se trata de la irrupción de los grupos de la delincuencia organizada para obtener beneficios económicos. Es decir, mientras el soborno es una práctica generalizada en la que se verifica la connivencia entre las autoridades públicas y quienes se dedican a las actividades ilícitas, en la captura del Estado se añade el elemento de la violencia. Existen múltiples ejemplos en varios países latinoamericanos donde se actualiza esta hipótesis: los servidores públicos son amenazados por no consentir en los intereses de los narcotraficantes. Sin embargo, aún es posible identificar quién está en cada uno de los dos bandos.

En cambio, la reconfiguración cooptada del Estado hace referencia al momento en que la línea divisoria está diluida. Una persona puede desempeñarse como funcionario y favorecer los intereses de los grupos de la delincuencia organizada, o éstos también pueden ser parte de la función pública tanto en el poder legislativo o ejecutivo y sin importar que sea municipal, estatal o federal.

En el 2012, estos investigadores colombianos publicaron su libro bajo el título “Narcotráfico, corrupción y Estados. Cómo las redes ilícitas han configurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México”. Al revisar su contenido, me percaté que la reconfiguración cooptada del Estado se documentaba de manera fehaciente para los países de Colombia y Guatemala. En cambio, cuando describían las redes ilícitas para el caso mexicano, el análisis se quedaba en calificar a nuestro país como captura del Estado. Ha transcurrido más de una década y ahora surge la pregunta ¿México está en el proceso de reconfiguración cooptada del Estado? Los investigadores mencionan estas características: a) participación de grupos legales e ilegales; b) beneficios perseguidos no sólo de carácter económico sino penal e incluso de legitimación social; c) coerción y establecimiento de alianzas políticas que complementan o sustituyen el soborno; d) afectación de diferentes ramas del poder público y distintos niveles de administración.

El 2024 ha significado un duro golpe para Andrés López Obrador, quien ha sido señalado por algunos analistas como beneficiario del Cártel de Sinaloa durante la campaña de 2012. Además, su política de seguridad, resumida en la frase “Abrazos, no balazos” se ha concretado en detener operativos del ejército para capturar al hijo del Chapo Guzmán, entre otros.

Entonces, ¿Qué impacto tienen estas reflexiones en la enseñanza del Derecho? Álvaro Núñez Vaquero escribió en el 2015 un capítulo en el libro Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho al que puso por título Ciencia jurídica. Ahí distingue cinco modelos que pretenden explicar, de manera científica, qué es el Derecho. Y cada uno tiene implicaciones en la interpretación jurídica de la reconfiguración cooptada del Estado.

La ciencia jurídica normativista establece una similitud entre la norma positiva y el Derecho, llegando a identificarse. En este sentido, la reconfiguración cooptada del Estado debería analizarse desde el conjunto de normas constitucionales, leyes generales, códigos, reglamentos, decretos y cualquier otra forma determinada por las autoridades y que adquiere el carácter de obligatorio. Por lo tanto, esa reconfiguración cooptada del Estado podría decantarse en señalar los delitos y las responsabilidades civiles, administrativos y penales en que han incurrido tanto los funcionarios públicos como los particulares dedicados a las actividades del narcotráfico.

El modelo realista de ciencia jurídica, por su parte, se enfoca en las disposiciones jurídicas que presentan ambigüedades, y que tienen su fuente en la vaguedad, la derrotabilidad y los defectos lógicos del sistema. Al estudiar más a fondo las leyes es posible percatarse que fueron propuestas en diferentes momentos, y que las autoridades pretendían impulsar su propia ideología. Por lo que, al momento de analizar esas normas jurídicas surgen espacios en donde privan las ambigüedades. Y en el caso de la reconfiguración cooptada del Estado, tales escenarios son el campo fértil que arguyen los grupos delincuenciales para impulsar sus intereses.

En cambio, el modelo argumentativista de ciencia jurídica fija su atención en los casos difíciles y los criterios que deben tomar en cuenta los juzgadores para resolver. Este modelo está mejor desarrollado en los países de tradiciones anglosajonas donde el Derecho se estudia más en los precedentes judiciales. En el caso de los países que pertenecen a la familia romano-canónica, como es el caso de nuestro país, este modelo impulsaría a la academia y a los alumnos a estudiar más la jurisprudencia. Es decir, en conocer los criterios de los órganos impartidores de justicia para conocer el sentido en cómo juzgan.

Los modelos realista tecnológico y crítico son coincidentes en que el Derecho no persigue un fin, como puede ser la justicia, la equidad o la seguridad. Lo entienden como un instrumento con sus propios códigos de comunicación. Y por lo tanto se precisa el conocimiento de esas reglas para sacar adelante un asunto, más allá de valores de carácter filosófico. Interesa que las decisiones tomadas sean legales y se ajusten a los criterios establecidos en las normas. Bajo esta lógica, no hay diferencia entre estudiar un derecho vigente en una dictadura o en una democracia. El operador jurídico sólo utiliza la herramienta, más allá de las cuestiones ideológicas. Y es por ello que, sobre todo el modelo crítico, afirma que el Derecho deviene en política, es decir, toda norma jurídica es el sustrato de una aspiración política. Y en el caso de la reconfiguración cooptada del Estado, se utilizan o se crean o se modifican las normas para dar lugar a esos escenarios descritos anteriormente.

HÉCTOR MANUEL PEDRAZA ROSALES es Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) además de catedrático en la FES Acatlán de la misma casa de estudios. Se desempeña como investigador social y profesor del Doctorado en Derecho Constitucional y Gobernabilidad en el Centro Universitario Humanista en Educación (CUHE).