Educación humanista desde CUHE

Por Ma. Eugenia Moreno Domínguez

A veces, uno no imagina el impacto que nuestras decisiones de vida pueden tener en el desarrollo de un proyecto que, a su vez, impacta en el de muchas otras personas. Muchas veces solo necesitamos tomar la iniciativa y decir sí a las oportunidades que la vida nos presenta y no siempre sabemos apreciar. En este orden de ideas fue que, luego de un curso de coaching de vida tomado en el no tan lejano año 2018 y luego de un bache personal, es que nos decidimos a crear el Centro Universitario Humanista en Educación (CUHE), institución que ha sido la culminación de un proyecto personal basado en valores y necesidades vistas en un gremio que apremia la preparación constante, derivado de la gran labor que representa ser un profesional de la educación.

La realidad de este proyecto es que siempre ha estado acompañado de una formación humana que se ve reflejada en el día a día de la institución, tanto en el aspecto directivo, como en el académico y el del alumnado, pues se tiene una visión que “pretende seguir los principios fundamentales de libertad de cátedra e investigación, además como de libre examen”; de hecho, parte de la visión de este centro universitario tiene que ver con la promoción de una discusión inteligente de ideas con el afán de generar un ambiente de oportunidades que contribuyan con el desarrollo del país a partir de la promoción profesional y el desarrollo humano.

Además, el Centro Universitario Humanista en Educación busca que sus integrantes, tanto profesores como alumnos, conozcan cuantitativa y cualitativamente las políticas, estrategias, objetivos y metas que el enfoque innovador de la educación superior tiene en nuestro país para que así se contribuya con el entendimiento de los procesos educativos, tanto en la ciencia jurídica como en la pedagógica, además de todas aquellas que se relacionen de una u otra forma.

Sin embargo, el reto ha sido mayúsculo debido a las diferentes pruebas a las que el Centro Universitario Humanista en Educación se ha enfrentado, y no por que alguien haya tenido el interés de coartar el crecimiento de la institución, sino por las vicisitudes propias de un proyecto que siempre tiene áreas de oportunidad y que se centra en atacarlas de la mejor forma posible y así ofrecer un mejor servicio a quienes pertenecen a esta honrosa institución educativa, desde cualquier ámbito.

Es por ello que cuando se piensa en las bondades de una institución que ofrece libertades y promueve valores, es fundamental recordar la corta, pero significativa vida de un centro educativo que, gracias a su constancia, tenacidad y perseverancia no solo tiene un gran presente, sino un prometedor futuro pues la oferta académica cada día crece más gracias a la credibilidad y capacidad de su planta docente y directiva.

El aspecto humanista de quienes dirigen el Centro Universitario Humanista en Educación, su preparación, su apertura a nuevas ideas, su humildad para reconocer los puntos en donde se puede mejorar, su trabajo arduo y su gran capacidad de análisis hacen que cada día más alumnos nos privilegien con su estancia en nuestros muros, tanto presenciales como virtuales e híbrido, lo que ha generado una gran sinergia con las necesidades educativas emanadas desde las autoridades locales, estatales y federales quienes, por cierto y como ya se ha mencionado, se han preocupado por la constante capacitación de sus trabajadores.

Es así que la meta para el Centro Universitario Humanista en Educación es clara: continuar con los esfuerzos académicos y de infraestructura para albergar a todos aquellos interesados en su devenir personal, pero también nacional; en coadyuvar con las necesidades que nuestra sociedad demanda y que, además, está plasmada en la Constitución Política, donde se demanda y obliga educación para todos, situación que ha provocado que la infraestructura de la institución se haya ampliado de la sede de Teoloyucan a CUHE Tultepec, amén de otros espacios en donde se atienden las necesidades educativas de nuestros estudiantes a lo largo y ancho del Estado de México.

Quien escribe estas líneas solo tiene por objetivo compartir la visión humana y generosa de todos aquellos que han confiado en el Centro Universitario Humanista en Educación y que, por supuesto, han hecho extensiva a quienes participamos de él. Sin el talento de cada uno al servicio de todos los que formamos esta gran familia, el esfuerzo de quienes iniciamos este proyecto y de todos los que se han ido sumando día a día, no sería posible. Gracias por acompañarnos, por permitirnos contribuir no solo a su vida profesional, sino que gracias por permitirnos impactar en su proyecto de vida, pero, sobre todo, gracias a los que en su paso por nuestras aulas virtuales y presenciales han dejado huella en los que aquí seguimos. Gracias por ser parte de este sueño, antes eran siluetas y ahora puedo ver sus caras y sus nombres. Gracias por pertenecer a CUHE

MA. EUGENIA MORENO DOMÍNGUEZ es Doctora en Innovación y Administración Educativa. Se ha desempeñado como profesora de primaria, licenciatura y en preparatoria abierta, además de directora a nivel primaria. Actualmente es supervisora a nivel primaria y Rectora del Centro Universitario Humanista en Educación.