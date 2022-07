(Otro) siglo de caudillos.

La democracia deriva en la incertidumbre en el resultado de las elecciones, en las autoridades que surgirán y en la forma de gobierno que adoptarán, precisamente porque son competitivas. No obstante, eso no garantiza que el ejercicio del poder ulterior no ceda a las tentaciones de perpetuarse en él. Así, los procesos de socialización desembocan en la democracia social y la democracia económica, con ciudadanos actores con derechos y obligaciones, así como con las mismas oportunidades de acceso a bienes y servicios.

Por su parte, en su obra “Perspectivas comparadas”, Alfred Stepan plantea algunos caminos para la redemocratización:

1.- Restauración interna luego de una conquista externa, que depende si el régimen primitivo es culpable de la conquista, de que los partidos democráticos sean identificados como colaboracionistas, de los movimientos de resistencia que adquieren autoridad nacional y los cambios en la estructura social, económica y política del país. En las respuestas NO a estos planteamientos, hay posibilidades de restauración y continuidad. En las respuestas SI, puede darse paso a la reformulación interna o instauración desde el exterior.

2.- Reformulación Interna, al ser derrotado el invasor, generalmente a manos de otra fuerza externa, la restauración será menos probable si las causas internas condujeron a ser conquistados. Lo peor es que puede desembocar en guerra civil entre los grupos rivales. Contiene más potencialidades de inestabilidad política y que la redemocratización sólo sea parcial, debido a la exclusión.

3.- Instauración democrática controlada desde el exterior, si bien consigue su objetivo, tiene como objeción que es impuesto desde el extranjero. Entre sus bondades se cita la capacidad de desmantelar instituciones militares y políticas. El descrédito del régimen autoritario marcará el grado de moderación de la sociedad con respecto al intervencionismo extranjero.

4.- Redemocratización iniciada en el seno de un régimen autoritario, que plantea numerosos riesgos, pues quienes detentan el poder pueden arrepentirse de la liberalización, el costo de tolerancia es mayor que el de la represión, generan reglas para la salvaguarda de sus intereses, derivando en una democracia limitada y el aparato de seguridad del régimen intentará mantener intactas sus prerrogativas.

Existen varios subtipos:

a) Redemocratización iniciada por dirigentes políticos civiles o adaptados a la vida civil, que será posible conforme aumenten las demandas socioeconómicas y políticas.

b) Las dudas sobre la legitimidad del régimen.

c) Las posibilidades de que quienes detentan el poder traten de conservarlo, incluso en elecciones competitivas.

Y es que, aún con los civiles en el poder, son vulnerables a un golpe militar.

En el subtipo b, con la redemocratización a cargo de los militares, el proceso falla si éstos no encuentran las suficientes ventajas para apartarse del poder. Intentarán proteger intereses corporativos contra gobiernos civiles o militares, e incluso intentarán perpetuarse en el poder.

La virtud lograda por el general, Cárdenas separando de la élite política al sector militar, ha sido en el tiempo mexicano más reciente, uno de los objetivos de la administración López Obrador para volver a unir a las dos élites.

El camino para restaurar la democratización mexicana son las elecciones competitivas que auténticamente se opongan al Caudillo. Es verdad que el camino por ejemplo a explorar, por el Frente Cívico Nacional es una sugerencia plausible y sin embargo la política y sus tiempos sugieren el proponer desde las oposiciones a otro Caudillo para enfrentar en igualdad de oportunidades al lopezobradorismo.

