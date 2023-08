Conflictivo fin sexenal

Cuando hablamos de la teoría del equilibrio estructuralmente inducido para que una institución funcione, ¿lo hacemos pensando en que una institución sea funcional y capaz de llegar a acuerdos a pesar de las diferencias y la falta de reglas, que se van construyendo a lo largo del camino, o nuestro análisis debe ir más a fondo para poder valorar el funcionamiento de esa institución?

Y ejemplificamos: en el caso de un Congreso, como es el estudio de caso de Shepsle, produce leyes que impactan en la vida de grupos sociales e individuos. El autor nos habla del funcionamiento de la institución y de los mecanismos de que echa mano para ser operativamente funcional y cumplir su cometido, pero eso no necesariamente redunda en que la sociedad esté satisfecha del producto de sus acuerdos, funcionamiento y resultados –las leyes mismas-.

Y lo mismo hablamos al recurrir a nuestra caracterización, que recae en una institución responsable de impartir justicia electoral, porque procedimentalmente puede ajustarse a las reglas del juego escritas –la normatividad para su funcionamiento interno- lo mismo que resolver cualquier controversia que a lo largo del camino surja.

La controversia que ha surgido para el presidente es la encuesta del diario El Financiero que explica la ofensiva contra la senadora, Xóchitl Gálvez como un fenómeno distinto en el juego de las campañas que, ha crecido muchísimo en su careo con los aspirantes del lopezobradorismo a pocas semanas de su presentación y, eso indica al mismo tiempo una paupérrima intención de voto para el oficialismo. Acaso Ebrard es el único que ha hecho alguna propuesta.

El presidente observa que Xóchitl no es una burbuja y si una tendencia, dado que sus respuestas apuntan a una opción hacia el centro de los votantes probables del lopezobradorismo. Y Xóchitl se expresa en un entorno libre y natural a contracorriente de los aspirantes oficialistas que no debaten por indicaciones presidenciales. Usar la fiscalía está en la categoría de la preparación de una operación de Estado contra un prospecto amenzante, dado que no se tienen pruebas y si, objetivos electorales en el uso de los instrumentos de justicia, en un contexto en que hasta ahora, Xóchitl crece en la adversidad y su resistencia tiene como base el respaldo ciudadano.

El objetivo del oficialismo es continuar una embestida rubro por rubro en la vida pública de Xóchitl con el uso de los instrumentos comunicativos, políticos y de justicia liderados desde la jefatura del Estado.

