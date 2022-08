Arreglos ciudadanos y políticos

La transferencia del poder se realiza bajo el control del Estado a una facción partidaria, o a opositores no radicales, jamás –de preferencia- por derrocamiento o la entrega a antagonistas radicales. Es de entenderse, por una parte, que bajo estos términos el régimen autoritario saliente queda impune, y por otra parte, que las sanciones a los dictadores y sus equipos de gobierno desincentivan el traslado del poder.

O’Donnell plantea que la democracia deriva en la incertidumbre en el resultado de las elecciones, en las autoridades que surgirán y en la forma de gobierno que adoptarán, precisamente porque son competitivas. No obstante, eso no garantiza que el ejercicio del poder ulterior no ceda a las tentaciones de perpetuarse en él. Así, los procesos de socialización desembocan en la democracia social y la democracia económica, con ciudadanos actores con derechos y obligaciones, así como con las mismas oportunidades de acceso a bienes y servicios.

Por su lado, Alfred Stepan plantea:

a) Restauración interna luego de una conquista externa, que depende si el régimen primitivo es culpable de la conquista, de que los partidos democráticos sean identificados como colaboracionistas, de los movimientos de resistencia que adquieren autoridad nacional y los cambios en la estructura social, económica y política del país. En las respuestas NO a estos planteamientos, hay posibilidades de restauración y continuidad. En las respuestas SI, puede darse paso a la reformulación interna o instauración desde el exterior.

b) Reformulación Interna, al ser derrotado el invasor, generalmente a manos de otra fuerza externa, la restauración será menos probable si las causas internas condujeron a ser conquistados. Lo peor es que puede desembocar en guerra civil entre los grupos rivales. Contiene más potencialidades de inestabilidad política y que la redemocratización sólo sea parcial, debido a la exclusión y,

c) La Instauración democrática controlada desde el exterior, si bien consigue su objetivo, tiene como objeción que es impuesto desde el extranjero. Entre sus bondades se cita la capacidad de desmantelar instituciones militares y políticas. El descrédito del régimen autoritario marcará el grado de moderación de la sociedad con respecto al intervencionismo extranjero.

México enfrenta su coyuntura más crítica en torno a su evolución política, dado que nuestra instauración democrática debe ser autónoma porque el sector de clases medias puede decidir el destino de las próximas elecciones presidenciales y, por tanto el futuro del país. Al mismo tiempo, nuestra instauración democrática debe ser interdependiente porque sostenemos (quizás) la relación estratégica más importante del globo con Estados Unidos y Canadá.

En lo interno, asoma un escenario probable para el arreglo de una única candidatura presidencial exitosa de las oposiciones:

Qué el Movimiento Ciudadano ponga candidato a gobernador mexiquense en 2023 como condición para el arreglo en 2024 y, abrir de ese modo la puerta para que un caudillo sea vencido por otro caudillo en la disputa por la silla del águila.





