Es la pobreza, pendejos: Andrés Manuel

Como al inicio de su gobierno, Andrés Manuel sigue enfocando la economía a los más pobres, que innegablemente fue el sustento electoral y democrático del resultado de las elecciones pasadas.

No se puede negar que con sus aliados Verde y Partido del Trabajo tendrá la mayoría calificada; incluso la simple, lo que es para MORENA y el Presidente un triunfo, porque se esperaba, y es aquí en donde está el error de los clasemedieros y los que están más arriba, porque se equivocaron, y en este caso parafrasearíamos aquel eslogan de la campaña política de Clinton, cuando de ser un gobernador desconocido se lanzó a la campaña para ocupar la presidencia norteamericana, y en aquel tiempo allá y hoy aquí, en ese lugar Clinton decía “es la economía estúpidos”; para señalar que sus planes de gobierno, sus triunfos y llegar a la presidencia de los Estados Unidos y reelegirse fue gracias al tratamiento que le dio a la economía; en México; en el siglo XXI; con Andrés Manuel como Presidente, debemos entender que sus acciones de gobierno proyectados a los más pobres y a la redistribución de la riqueza del país, se está logrando, primero a los programas sociales que están ya en la Constitución, y en segundo lugar a la política económica adecuada, que además incluye la fiscal, la financiera, la monetaria, a la que no son ajenos, ni Herrera ni el propio Presidente; y por supuesto el candidato sugerido Rogelio Ramírez de la O, para ocupar la presidencia del Banco de México, y que Arturo Herrera se vaya como nuevo gobernador de Banxico, o sea del Banco de México.

Se esperaba un fracaso, y equivocados estuvieron quienes lo auguraron, porque la base, la democracia, las personas que apoyamos a Andrés Manuel seguimos teniendo fe en sus programas de gobierno, y sobre todo que siga siendo el combate contra la pobreza, y que los que menos tenemos podamos aspirar a una carrera universitaria; que nuestros hijos tengan una verdadera educación, y sobre todo a que podamos tener mejores condiciones de vida, desde el punto de vista social, familiar, económico y sobre todo tener fe en que mientras se siga manejando como programa y realidad “primero los pobres” y el ataque a la pobreza, estaremos siempre fieles y siguiendo a Andrés Manuel.

Cambiando la panorámica invito a mis queridos lectores a reflexionar en el triunfo de MORENA, porque según los números hasta ahora, de 15 gubernaturas, 11 quedarán finalmente en manos de MORENA, de la Cuarta Transformación y del Presidente de la República; logro histórico que debe resaltarse, porque si consideramos que MORENA tiene pocos años de haberse formado como partido político, y en el 2018 ganó la Presidencia de la República, cómo es posible que ahora en el 2021, en las elecciones intermedias haya logrado, esperando los números finales, pero todo apunta a que 11 nuevos gobernadores serán de MORENA; y aquí nos adelantamos un poco; con esa fuerza y siguiendo la línea del gobierno que lleva Andrés Manuel seguramente podremos con ventajas mantener la presidencia de la República en el año 2024, con quien sea el candidato idóneo que siga los pasos y las líneas señaladas por Andrés Manuel.

También es importante subrayar que la insistencia, Clinton en aquella época y Andrés Manuel en ésta, de primero los pobres, combatir la pobreza, apoyar y sobre todo como lo ha hecho con programas sociales de adeveras, incluso se acaba de anunciar que se incrementará en 15% la pensión que se otorga a los 22 millones de personas que son ancianos, jóvenes y otros becados que no tenía ninguna esperanza y que hoy son una realidad.

CONCLUSIONES

Primera. El Presidente sigue haciendo realidad el combate a la pobreza con resultados positivos.

Segunda. Como lo parafraseamos en el título de este artículo y usamos una palabra que gramaticalmente significa pelo del pubis, pero con lo que coloquialmente es el calificativo que encontramos mejor para quienes auguraban no solamente perder sino el desastre en MORENA; si bien es cierto que los errores enseñan, seguramente que entre otros Delgado y otros responsables tendrán que rendir cuentas, así como otros Secretarios de Estado que han traicionado los principios de nuestra organización de izquierda, deberán salir, porque ya demostraron sus intereses personales y no como el Presidente los de todos los mexicanos.

Tercera. Pedimos una disculpa a nuestros lectores porque el artículo de la semana pasada tenía líneas de afirmaciones que no era conveniente publicar en virtud de la veda electoral; pero aquí nuevamente estamos presentes y exhortándolos a lo mismo, sigamos adelante apoyando los programas de MORENA, y seguramente la experiencia y habilidad de Andrés Manuel y de quienes verdaderamente se han entregado a este movimiento en favor de todos los mexicanos, seguirá dando frutos como los que ya acabamos de recibir con estas elecciones intermedias; y el año que entra no debemos olvidar que viene la revocación del mandato, y en estos días las encuestas para ver si enjuician o no a los expresidente s lo que seguirá dándole la razón a Andrés Manuel.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com