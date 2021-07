"Eran 10, hemos detenido 7, faltan 4..."

El fin de semana anterior ha sido el más violento en el país y en Morelos. La violencia ha continuado esta semana en varios estados de la república.

Resulta significativo y no es casual que se presenten estos actos de violencia brutal y cada vez cobrando vidas de gente inocente que no tienen nada que ver con grupos de la delincuencia organizada, justamente después de las elecciones del pasado 6 de junio. Hay muchas versiones que afirman que en este proceso electoral la delincuencia organizada jugó un papel decisivo para inclinar la balanza en varios estados. Hubo más de cien atentados en contra de candidatas y candidatos y no pocos asesinatos a lo largo del territorio. Muchos otros amenazados.

Después de la elección se desata la violencia en Tamaulipas en donde el gobernador se encuentra enfrentando un proceso legal por enriquecimiento ilícito y enfrentado políticamente con el ejecutivo federal. Violencia que se agudiza en Michoacán en donde el gobernador ha denunciado la injerencia de grupos delincuenciales en las elecciones a favor de Morena, regiones y secciones en donde casills con votaciones atípicas con el cien por ciento de votos para el candidato a gobernador del partido oficial. Violencia en Chiapas en donde hay una investigación por actos de corrupción en contra del gobierno anterior encabezado por el partido Verde, aliado de Morena en las pasadas elecciones. Violencia en Morelos en donde el gobierno del estado y su partido PES (en sus dos versiones) sufrieron un durísimo revés, y quizás esto ha ocasionado el incremento en la violencia producto de la disputa, dicho por el propio gobierno estatal, de dos grupos delincuenciales que pelean el territorio, como si algún pacto se hubiera roto. Dicen que los vacíos se ocupan. La política, las elecciones y la delincuencia se tocan y conviven.

En Morelos a través de la Secretaría de Gobierno explican que la violencia se debe a la disputa de dos cárteles que operan en el estado, ofrecen recompensa a quien proporcione información que lleve a la captura de uno de los dos líderes mafiosos, uno que le apodan “el señorón” el “xl” o “el Frank”, dicen que más adelante también ofrecerán recompensa por el otro, para ser parejos me imagino. Por cierto las recompensas saldrán de las arcas de la Fiscalía del Estado.

El comisionado de seguridad y almirante jubilado de la Secretaría de Marina, dicen quienes lo conocen que es buena persona, explica la violencia en Morelos con un solo argumento: nos faltan elementos policíacos, solo tenemos 3500 contando los municipales y necesitamos 12000. Eso lleva diciendo desde hace tres años y no se ve acción alguna que revierta el escaso estado de fuerza del estado, como sí con eso fuera suficiente, según él.

El gobernador sigue culpando al pasado, a su enemigo favorito, la misma cantaleta de hace tres años, pero no tiene la más remota idea de cómo enfrentar la violencia y reducir los índices de inseguridad que golpean al estado cada vez con más fuerza.

A lo largo del sexenio que corre el problema de la violencia se agudiza peligrosamente. De seguir esta tendencia el escenario para el 2024 será extremadamente preocupante. Si hoy en varios estados de la república la delincuencia inclinó la balanza electoral , dentro de tres años en Morelos corremos el riesgo de tener elecciones acechadas totalmente por la delincuencia, imponiendo candidatos y candidatas repartiendo recursos para apoyar a quienes pacten con ellos, o peor aún, atentando contra los que no se sometan a sus condiciones.

La próxima elección a Gobernador del estado será blanco de los grupos criminales que se disputan el territorio de Morelos. Tal como van las tendencias en el incremento de la violencia, que no es otra cosa que la expresión del vacío de autoridad, los grupos actuarán cada vez con mayor impunidad e irán imponiendo su ley, como hoy ya se está dando en regiones y poblados de Morelos, prácticamente controlados por el crimen organizado.

En este escenario muy complicado para Morelos, la política nacional no ayuda en nada a resolver el problema de la violencia, al contrario la agrava. La Guardia Nacional tiene órdenes de no actuar, la política es según de “diálogo” no de fuerza: de abrazos no balazos.

Estamos en el peor de los mundos: un gobierno federal que no actúa con la fuerza del estado y permite en los hechos que la descomposición social siga avanzando, y un gobierno estatal sin estrategia, sin rumbo, rebasado.

Nos esperan meses y años muy complicados: impotencia, rabia y preocupación son los signos de éstos tiempos.

En este gobierno la delincuencia se fortalece, el Estado se debilita.