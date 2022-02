¡Éntrenle al corazón de piedra verde!

Sí, queridos lectores, en medio de tantas noticias con presagios de guerra, que ¡ojalá! no llegue a mayores, dense una pausa y quien no haya leído “El corazón de piedra verde” de Salvador de Madariaga, consíganlo y sumérjanse en él. Ya verán que de inmediato quedarán atrapados en sus líneas. Les confieso que a pesar de que durante varias décadas este volumen muy apreciado por mí que me regaló un muy querido amigo que ya murió, lo he abierto varias veces y siempre me sorprende con algo nuevo. Y ahora que estoy en un impasse (compás de espera) entre mi Maestría en Historia y el inminente inicio al doctorado en Antropología que seguiré cursando también en El Colegio de Morelos, me siento como un caballo de carreras al que de pronto frenan. Así es que con mis dos verdísimos, ruidosos y preciosos periquitos huérfanos a los que por desgracia ya no puedo liberar, algo me impulsa a bajar de mi biblioteca una vez más, esta preciosa novela histórica que no deja de deslumbrarme. Su autor, el español Salvador de Madariaga (1886-1978) quien la publicó por primera vez en el año de 1952. En esta obra, su autor nos ofrece lo mejor de dos mundos de los que venimos pues. Y yo me pregunto, ¿qué le costaba a la muerte dejarlo terminar su cuarto libro con tan importantes temas que abordaba? Y que por cierto, nadie lo ha podido continuar. Cuando lean “El corazón de piedra verde”, entenderán por qué Madariaga perteneció a esa cada vez más extraña estirpe de polígrafos (detectores de mentiras) que con gran sensibilidad y precisión que solo aquellos espíritus dedicados a la reflexión sobre el hombre y la historia desde y a través de las más variadas formas de expresión, pueden presumir en sus obras escritas. Fíjense si no, don Salvador, además de un gran escritor, fue pensador, político, novelista y dramaturgo que incluyó en sus escritos, sus vastos conocimientos históricos. Fue además, como poeta de esos poetas abiertoa a todos los vientos como los poetas García Lorca, Luis Rius, Antonio Machado, etc. Pero esta, su más famosa novela me fascina porque es una historia que une dos mundos en conflicto, el del México antiguo y el de los conquistadores y que confieso, me atraen por sobremanera ambos por igual ya que sus participantes, guerreros o no, frailes o no, vivieron todas las contradicciones habidas y por haber, unos y otros, desde los maravillosos y feroces aztecas-mexicas para la guerra, hasta quienes llegaron allende el mar y jamás regresaron a su madre patria viviendo un mundo tan diferente que sin embargo los cautivó y atrapó para siempre. Hubo y muchos que llegaron a amar, admirar, apreciar, valorar y rescatar la enorme cultura que encontraron al grado de dedicar su vida entera a preservarla, aunque fuera tan diferente a la suya propia. Busco información acerca de don Salvador de Madariaga, el autor, así encuentro que además fue un ensayista y diplomático español que durante la guerra civil en su país fue uno de los que liderearon la oposición al dictador Francisco Franco. A la muerte de éste, regresa a España y ocupa el sillón en la Real Academia Española que le pertenecía y que aguardó por él desde 1936. Y si se adentran, queridos amigos, en esta narración considerada como una de las mejores novelas histórica de todos los tiempos por la cantidad de elementos verídicos e históricos que en ella introdujo su autor, nos muestra la idiosincrasia española y la azteca-mexica y cómo viven ambos grupos antes, durante y después de la conquista por tanto revela a la perfección lo que fue ese choque de dos mundos, a la par que con gran interés nos resucita la historia de Mesoamérica en pleno siglo XX y la conmoción que la Conquista produjo en los corazones de España y México. El relato de este español universal, es increíble porque mientras un capítulo se desarrolla en el México de los aztecas, el siguiente lo dedica al mundo de los conquistadores y así entremezclándolos de uno en uno, llega poco a poco a unir ambos mundos de una manera maravillosa. Así pues, en “El corazón de piedra verde” se van a encontrar personajes descritos de manera magistral, entre ellos al gran señor Nezahualpilli del que describe no solo el rostro impasible cuando le informan que la mujer que más amaba acababa de dar a luz una hija para que nadie notara su emoción, sino porqué a la favorita la amaba más que a las cientos de concubinas que tenía. Y así, describe a personajes como Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Cuauhtémoc y tantos más. Y bueno, espero que aunque sea uno de mis lectores lea esa maravillosa obra. Y hasta el próximo lunes.