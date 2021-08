En duda, el regreso a escuelas

Desde el anuncio del “inminente” regreso a clases presenciales el 30 de agosto, los maestros de Morelos se han pronunciado mayoritariamente por continuar la modalidad a distancia hasta que haya condiciones que garanticen la sanidad en los planteles. Cierto que hay voces magisteriales que hablan de la corresponsabilidad, de la necesidad de participación de los padres de familia, del daño que provoca a la comunidad escolar en conjunto el distanciamiento de más de un año sin actividades presenciales, y respaldan parcial o totalmente la postura del gobierno federal, acatada hasta ahora por la autoridad educativa estatal. Pero es evidente que una mayoría de docentes está en contra del regreso a las aulas en la fecha programada por un sano temor al enorme riesgo sanitario que significa la tercera ola de la pandemia por Covid-19.

Entre el 12 y el 15 de agosto se registraron más de mil 500 contagios por Covid-19 en el estado. La variable delta es ya dominante en la entidad. Además la vacuna CanSino, la que se administró a los maestros, requiere -según las recomendaciones de la compañía que la desarrolló- una segunda dosis de refuerzo a los seis meses de su administración para reforzar su efectividad. Muchos contagios se presentan en personas vacunadas. La velocidad de transmisión del virus con la variable delta se ha incrementado. El índice de positividad de las pruebas intencionadas llega al 90%. Los contagios en niños y adolescentes se han multiplicado.

La inversión en infraestructura y remozamiento de planteles, para la que se tuvo más de un año, no llegó a decenas de escuelas que hoy se encuentran en condiciones peores a las que tenían al inicio de la pandemia (y que ya significaban riesgos sanitarios en diferentes grados). En medio de la crisis sanitaria y económica, no puede apostarse a que los docentes, ni los padres de familia, absorban los costos para sanitizar las escuelas.

Hay quienes abogan por el regreso a clases con base en la asistencia de niños a plazas comerciales, sitios turísticos. Para ellos, la lógica es “si los niños pueden ir a esos sitios también pueden ir a las escuelas”; el argumento tiene algunos componentes falaces (no todos los niños asisten a esos sitios, y no están entre seis y ocho horas en un espacio poco ventilado que limita las posibilidades de mantener la distancia recomendada por los epidemiólogos para reducir el riesgo de contagio). Y en todo caso, el que haya niños que practican conductas de riesgo (llevados por sus padres o no), sólo refuerza el riesgo que significa volver a las aulas en las actuales condiciones.

Por supuesto que volver a clases presenciales es necesario, el problema es la fecha en que se determinó hacerlo. Tampoco hay mucha claridad sobre cuándo sería posible el retorno seguro a las escuelas. Para la UNAM tendrían que pasar cuatro semanas con el semáforo epidemiológico en verde, este plazo que define más una circunstancia que una fecha, ha sido retomado por algunos maestros. El problema es que, con las modificaciones a los parámetros del semáforo epidemiológico, la cromática significa ya bastante poco. Baste decir que con el índice actual de contagios en Morelos, en el 2020 habríamos estado en rojo.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx