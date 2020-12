Eliacín, el marginado

Eliacín Salgado, el director del IEBEM, ha sufrido un desgaste enorme e innecesario. Las movilizaciones de maestros sindicalizados en reclamo de aguinaldos o bonos decembrinos (el equivalente al aguinaldo al que el gobierno estatal se rehúsa a llamar por ese nombre para evitar reconocer efectivamente los derechos de los docentes en retiro) han erosionado aún más la capacidad de negociación del funcionario que seguramente tiene buenas intenciones, pero malísimos patrones.

Salgado llegó al IEBEM luego de ocupar la coordinación de asesores en el gobierno de Cuernavaca, espacio en donde se hizo cercano de Cuauhtémoc Blanco e incluido en el equipo de campaña por la gubernatura. Luego del triunfo, Eliacín fue considerado para la Secretaría de Educación, pero una serie de argumentos funcionales y presiones de grupo lo arrojaron al Instituto de la Educación Básica, un espacio en que brillar es prácticamente imposible. Al IEBEM le toca ocuparse de la nómina y las prestaciones de los docentes retirados y en activo, y también gestionar y entregar los recursos para el aguinaldo de los trabajadores homologados (maestros y administrativos de los niveles medio superior y superior de planteles públicos administrados por la SEP). No tendría que ser una cuestión difícil, de hecho, el gobierno ha repetido el procedimiento muchos años, Eliacín lo sabe porque ha sido maestro homologado todo ese tiempo. Sabe que se trata de recursos que el gobierno estatal en turno no suele etiquetar y que sería mucho más fácil si los mismos estuvieran disponibles en su momento. La falta de etiqueta presupuestal provoca complicaciones enormes para los pagos al someterlos a la discrecionalidad de personajes que no necesariamente tienen interés en los derechos de los maestros, en la buena marcha de la educación, en la gobernabilidad del estado.

Eliacín puede intentarlo, pero la decisión de liberar los pagos no está en su cancha, sino en las esferas del gobierno que deben fondear las prestaciones no etiquetadas en el presupuesto. Así que la bonhomía resulta totalmente irrelevante en el problema del pago a los homologados, a los jubilados, a los de nuevo ingreso y a los maestros a quienes se deben otros conceptos.

Probablemente pensando en eso, los maestros jubilados decidieron romper el diálogo con el IEBEM y acudir directamente al gobierno estatal para exigir sus pagos. no era cuestión de personalidades sino de capacidades. Eliacín es incapaz de resolver el problema de los aguinaldos porque no tiene el acceso de otros funcionarios, y quedó demostrado cuando los protestantes lograron el acuerdo que adelanta dos días el pago, lo que no parece mucho pero es vital estratégicamente. Porque la promesa de pago para el viernes (día en que gran parte de los funcionarios del gobierno estatal se irán de vacaciones) era una evasión de responsabilidad que habría permitido en caso de incumplimiento, trasladar el asunto al 2021. Los dos días servirán para, en la eventualidad de que el gobierno estatal rompa su promesa (ya ha pasado varias veces), los maestros tengan dos días más para radicalizar sus acciones}.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx