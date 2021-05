Elecciones y pandemia

Estamos a cerca de un mes de las elecciones 2021, donde las y los morelenses podrán decidir acerca del rumbo que tomará nuestra entidad en los próximos años, así como las caras y voces que nos representarán en el congreso local y federal. Este será un momento clave e histórico para Morelos, donde habrá mucho en juego.

La fiesta democrática de este año será protagonizada por dos cosas: la coyuntura política y la pandemia por covid-19. Con el primer factor me refiero a los más de 20 partidos compitiendo por los diferentes puestos de elección popular, el descontento hacia el gobierno estatal y las problemáticas sin resolver en los distintos municipios que conforman la tierra de Zapata. No obstante, en esta columna, me interesa ahondar sobre el segundo punto, puesto que su atención será crucial para que las y los morelenses puedan llevar a cabo una jornada electoral segura.

Con el arranque de las campañas políticas en nuestro estado, hemos podido ver que, si bien se llevan acabo ciertas medidas de sanidad, las reuniones multitudinarias para llamar al voto y presentar proyectos políticos siguen siendo una realidad. Y es que, contrario a lo que muchas personas señalaban, las acciones digitales son insuficientes para llevar a cabo una campaña exitosa. Finalmente, a las y los morelenses les interesa conocer a quienes pretenden representarles, escuchar sus propuestas y, así, tomar una decisión.

En este sentido, y al observar como va el desarrollo de las campañas presentes, se debe señalar que, a pesar de las aspiraciones de los distintos personajes que competirán este 6 de junio; es responsabilidad de las y los candidatos actuar con responsabilidad sanitaria, de manera que se reduzca el riesgo para las personas a quienes estarán visitando.

Los riesgos de la pandemia por covid-19 persisten a pesar de los avances en la jornada de vacunación, por ello, durante los recorridos y a la hora del ejercicio del voto, se deberán llevar a cabo acciones meticulosas para garantizar la seguridad de todas y todos.

La cadena de contagio se rompe en el momento en el que decidimos usar cubrebocas, mantener una sana distancia, lavarnos las manos o seguir cualquiera de las demás acciones para prevenir el contagio de covid-19. Las y los aspirantes a un cargo de elección popular deberán poner el ejemplo y seguir tantas medidas de sanidad como sean posibles; mientras que las autoridades competentes deberán implementar los mecanismos necesarios para que la jornada de votación se lleve a cabo en estricto cuidado de la salud de la ciudadanía. No es momento de bajar la guardia, sino fortalecer el cuidado, por el bien de Morelos.





Lucy Meza, senadora por Morelos

