El yunque: pavoroso e innecesario

Las redes están que arden. Mucho se ha dicho y escrito acerca de la investigación periodística que realizó la Revista Contralínea con los más de 17 mil documentos que filtró WeakiLeaks —fundada por Julian Assange —en los que destaparon, o más bien balconearon al Yunque —con todas sus estrategias de manipulación y penetración en nuestra sociedad— que tiene una ramificación en 51 países a través de la Red Atlas Network, con fuertes vínculos en España, Italia y Chile, principalmente.

Para hablar de este tema, Nancy Flores, periodista de esa revista, se presentó en Palacio Nacional —pero no tuvo gran respuesta— y Zósimo Camacho, coordinador de edición impresa de la misma, acudió al programa Sacro y Profano, de Bernardo Barranco. Y yo ahora, que no puedo dejar de hacer eco ante esta alarmante situación en mi calidad de ciudadana, liberal, feminista, apartidista y humanista.

El Yunque es el nombre de la organización secreta ultra-católica de origen mexicano, pero de alcance nacional e internacional, que declara como su propósito «defender la religión católica y luchar contra las fuerzas de Satanás» e instaurar «el reino de Cristo en la tierra. Fue fundado en Puebla, en 1951, pero se cohesionó más por el odio al comunismo que por el apego a los principios cristianos. Nació en plena Guerra Fría, pero sus orígenes se remontan al revanchismo post-cristero, con todo lo que implica el estilo de la época: conspiraciones, hermetismos y clandestinidades.

México es uno de los principales centros de operaciones y captador de recursos, develando deplorables complots político-religiosos. Ha sido semillero de los militantes del PAN. Cuenta con asociaciones civiles como "Yo Influyo" y "la Red Familia", pero también con académicos en la universidad panamericana, en el ITAM y el Tec de Monterrey, los que supuestamente buscan difundir la participación y solidaridad ciudadana por medio de la divulgación de los "valores". También utilizan las redes de las iglesias para permear su pensamiento dictatorial, aliado a su ideología y a las élites de poder, atacando a los países que se declaren progresistas, reproduciéndose en todo el mundo y vulnerando todo intento de democracia.

Esta organización tuvo gran cabida durante el mandato de Fox. También fue vocera de Josefina Vázquez Mota, cuando era secretaria de Desarrollo Social. Y tal parece que ahora la retoman la esposa de Calderón y su cuñado. No olvidemos la intolerancia foxista y calderonista que superó al viejo régimen priista silenciando, en diferentes momentos, al noticiero de Gutiérrez Vivó y al de Carmen Aristegui, las voces más críticas para la libertad de expresión en nuestro país. En el lugar de Gutiérrez Vivó, Martha Fox colocó al aburrido Sergio Sarmiento quien, según los documentos, también pertenece a la Fundación Red Atlas.

Tampoco olvidemos que la esposa de Fox fue relacionada con los Legionarios de Cristo de Marcel Maciel, el pederasta que se dice no sólo violó a unos niños de su congregación, sino a sus propios hijos y, sin embargo, nunca escuchamos palabras de repudio en su contra, al contrario. El caso no pudo estar más solapado por la iglesia.

Usan métodos de contraguerrilla para obtener información privilegiada a través del espionaje, contraespionaje, abusando de su poder, adoctrinando a jóvenes para que acudan a las marchas, y no dudaría que muchas de estas personas hayan sido las que quisieron desacreditar a las marchas feministas, como suelen hacerlo con los grupos que no están dentro de su agenda.

La agenda de esta organización que ya no es tan secreta, pero sí xenófoba y de nacionalismo exacerbado, es lo que llaman ProVida y, aparentemente, hasta quieren iniciar un diálogo con el mundo musulmán para encontrar sus coincidencias ideológicas y erradicar la "ideología de género", que no han querido entender —ni querrán— porque sólo les interesa seguir ejerciendo el poder, en todas sus manifestaciones, incluyendo el poder sobre las mujeres, quitándoles los derechos adquiridos, ayudados por las miles de mujeres militantes que responden a su ideología de una manera no racional, sino basadas en los métodos del odio y la mentira, sin darse cuenta que gracias a las mujeres, y sólo a ellas, es que hoy votamos, que hoy heredamos de nuestros padres, que hoy podemos trabajar sin pedir permiso al hombre de la casa.

No ha habido ningún gobierno, todavía, que se haya interesado cabalmente por nuestras necesidades

Qué tan difícil es entender que la ideología de género sólo busca asegurar la paridad de oportunidades, derechos y responsabilidades, tanto para hombres como para mujeres. Es decir, reconocer la diversidad de ambos grupos y asegurar que el sexo —con el que se haya nacido—, no sea determinante para el acceso a oportunidades y derechos, además del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.

No me canso de repetir lo que Octavio Paz dijo un día a la periodista Anilú Elías en la cortísima entrevista que le hizo preguntándole lo que opinaba acerca del movimiento de las mujeres, a lo que Paz contestó sin titubear: «Opino que ustedes están haciendo una guerra nuclear. Están atacando al poder en el núcleo. Comparadas con su movimiento, todas las demás revoluciones de la Humanidad quedan como meros epifenómenos. ¿Están preparadas para la contrarrevolución?»

Y sí, claro que estamos preparadas, tenemos visión propia, tenemos todas las lecturas generacionales, tenemos otras tácticas. Hemos empezado por visibilizarnos en el lenguaje para construir una cultura sin fronteras ni cortapisas, aunque la pandemia nos haya dado un gran revés.

No queremos ningún tipo de fundamentalismo, cualquiera que sea. No olvidemos a las perversas dictaduras militares de ultra derecha que se instalaron a través de la Operación Cóndor, envolviendo a este Continente en sangre y exclusión, totalmente alejadas de los principios religiosos que sustentan, pero dejando largas cuentas de crímenes de lesa humanidad.

Mejor busquemos otras opciones. Apliquemos humanamente aquella máxima de “amaos los unos a los otros”, en donde podamos vivir en paz todas, todos y todes.

Lo único realmente importante en estos momentos es empezar a cuidar a la Tierra.

Ya no mancillarla como lo hemos hecho hasta ahora. Tal vez, sólo porque también es mujer.