El viacrucis para obtener una plaza docente en la educación media superior

Las disposiciones específicas del proceso de selección para la admisión en Educación Media Superior se exigen cursos extracurriculares que se refieren a las acciones formativas (cursos, talleres, diplomados o seminarios) con valor curricular acreditados por el aspirante durante los últimos cuatro años, que van desde la 20 a 400 horas y que significa el 10% en la ponderación de los elementos multifactoriales, y los cursos de pedagogía y didáctica con acciones formativas orientadas al conocimiento del modelo educativo y de las características de la Educación Media Superior y sus estudiantes, a la planeación, e implementación de los procesos de enseñanza aprendizaje y que igualmente tienen la misma ponderación que los cursos extracurriculares.

En la educación media superior se les exige como requisito indispensable una constancia de comprensión lectora del idioma inglés y una constancia de las habilidades y cultura digitales.

El sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes en educación se refiere a un instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes docentes cuyo objetivo es identificar los conocimientos y aptitudes del aspirante sobre aspectos de la función docente, conforme a los criterios e indicadores y que tiene un valor del 50%, mientras tanto en media superior son dos instrumentos de valoración, el de conocimientos del modelo educativo que permitirá apreciar el nivel de conocimiento del aspirante sobre los aspectos fundamentales de la función docente en el marco de la Nueva Escuela Mexicana en Educación Media Superior , y el de aptitudes y habilidades que permitirá también apreciar si el aspirante cuenta con las aptitudes y habilidades necesarias para ejercer las funciones docentes en la Educación Media Superior, conforme a lo establecido en los perfiles profesionales, cuyo valor es del 60%.

Una situación muy marcada entre el proceso de selección de nuevos docentes es que en educación básica se genera una solo lista de prelación dónde los que obtuvieron los primeros lugares tienen la oportunidad de elegir en que escuela van a impartir sus clases, a diferencia de los aspirantes de media superior que desde su pre-registro seleccionan asignatura, plantel y subsistema.

Derivado de este proceso y de la situación de la pandemia por COVID 19 los futuros docentes tendrán la ventaja de manejar las habilidades digitales, lo que les será de gran utilidad a sus alumnos para encarar la nueva normalidad.

Éxito a todos, y recordar que los tiempos de crisis sean, justamente, tiempos en los que hace falta un juicio, una toma de decisiones, la adquisición de un compromiso y la asunción plena de una postura. Y que sean a la vez, paradójicamente, los ideales para el ejercicio de la adaptación y de la creatividad.

Después de sortear tantos obstáculos y posicionarse en los primeros lugares, resulta que no hay plazas, algo que es mentira, ya que en los 20 meses de pandemia han fallecido (desgraciadamente) muchos docentes, así como jubilaciones e incapacidades totales y permanente, por lo que no es creíble que digan que no hay recursos, y que también afecta a los docentes en activo para que puedan ser beneficiados con incremento de horas y cambios de categoría, solo el subsistema de DGETI ofertó aproximadamente 660 plazas.

Eso de decir que la corrupción acabó en la cuatroté es más falso que un billete de tres pesos.

Ánimo maestras y maestros.