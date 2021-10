El trabajo legislativo será en beneficio de Morelos

Te saludo con aprecio amable lector, es para mí un gran placer poder compartirte una reflexión a través de este tradicional y prestigiado diario. Agradezco también a su director, Daniel Martínez por abrirme las puertas para colaborar como columnista.

Comienzo por decirte que actualmente soy Diputada en el Congreso del Estado. Como seguramente ya sabes, está integrado por 20 miembros.

Una de las primeras preguntas que te estarás formulando, con toda razón, es ¿quién es la persona que por este espacio se dirige a ti? ¿Qué intenciones tiene al hacerlo y como piensa hacerlo? ¿Qué te puede decir respecto de los diversos problemas que tenemos en el estado y particularmente en Cuernavaca?

Preguntas a las que con gusto iré dando respuesta, en medio de tanta información de la que disponemos a través de las nuevas tecnologías.

Mi nombre es: Mirna Zavala Zuñiga. Parece un comienzo trivial y rutinario; sin embargo, debo decir que el nombre es una palabra, un signo, de identificación, de pertenencia, de arraigo.

Una palabra que nos significa como personas. Esto es que, nos ubica en un tiempo, un espacio y un destino, de ahí la relevancia de iniciar diciéndote cómo me llamo.

Mirna es una mujer joven que vio por primera vez la luz de este mundo desde tan primaveral espacio que es Cuernavaca hace ya algunos ayeres.

Soy una mujer de origen humilde y sencillo que como la gran mayoría ha ido abriéndose paso en la vida por el esfuerzo generoso de mis padres y de muchos amigos y amigas que he conocido en el camino de mi formación profesional.

Tengo el honor de ser Maestra en Derecho egresada de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de nuestra muy querida Universidad Autónoma del Estado, UAEM. De lo que, además de sentirme altamente orgullosa, formo parte de la plantilla de profesores en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.

Como catedrática de la UAEM he tenido el gusto de ser parte de la formación de cientos de jóvenes morelenses, y de otras entidades del país. He compartido con ellos su jovialidad, alegría, generosidad y entusiasmo por la vida, así como momentos difíciles y sobre todo me ha mantenido atenta de la problemática y necesidades de la juventud

Te hablará en esta colaboración semanal, a la que amablemente he sido invitada, en primer lugar, una mujer de lucha y trabajo, en segundo lugar, la profesora universitaria y en tercer lugar una mujer funcionaria pública formada en la experiencia de diversos cargos administrativos y legislativos.

Como universitaria durante ya algunos años he tenido la firme convicción que no sólo lo somos para valernos en la vida, es decir, para ser profesionistas y tener de que vivir, en tan difícil situación económica desde hace algunas décadas. Sino sobre todo de aportar los conocimientos adquiridos a la resolución de la problemática que vivimos en nuestro querido estado y adquirir nuevos conocimientos de las juventudes. Con esta convicción he andado en distintas opciones laborales, de las que iré dando cuenta en esta conversación, a la que aspiro podamos llegar de manera cotidiana.

En esta ocasión, tan solo diré que, el Congreso trabaja por comisiones en la atención de los diversos asuntos de la entidad. Me ha tocado presidir las comisiones de Participación Ciudadana y Reforma Política, y de la Juventud, nada más y nada menos, además de participar en otras comisiones más como Secretaria o Vocal.

Espero contar con tu paciencia y amistad, estaré comentando en este espacio las diferentes actividades de tales comisiones y también las referidas al quehacer del Congreso.

Como primer dato te comento que el Congreso, que recién inicio en septiembre, con un nuevo grupo de diputad@s se encuentra en franca organización e inicio de trabajos. En la próxima entrega te comentaré qué fue lo que la anterior legislatura nos entregó de recursos humanos, materiales y económicos para continuar los trabajos. Así como los pendientes legislativos por resolver.

Dado que esta labor es política y esta no goza de buen prestigio, te ofrezco poner todo mi esfuerzo y atención para que esta participación sea amena e interesante, pero sobre todo útil y me permita como señalé arriba entablar una conversación por otros medios digitales o presenciales.





A través mis redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook @DipMirnaZavala podremos mantener una interacción digital productiva y directa, entre la ciudadanía y sus representantes.

Reitero mi agradecimiento y estaremos conversando. Un saludo afectuoso.