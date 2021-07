El show de Bill Cosby

Bill Cosby, conocido en el pasado como "el padre de Estados Unidos", cobró notoriedad volvió por su papel como padre de familia en el programa de televisión "El show de Cosby", que fue un gran éxito en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. En algún momento llegó a ser el actor mejor pagado del país. Cosby nació en Filadelfia y comenzó su carrera en 1962 haciendo monólogos de humor. En 1963 debutó en el programa de la cadena NBC The Tonight Show. Han pasado más de 11 años desde que Andrea Constand, que trabajaba en la Universidad de Temple, denunció ante la policía que había sido drogada y atacada sexualmente en la casa de Bill Cosby. Aunque el entonces fiscal de distrito del condado de Montgomery decidió no abrir una acusación contra el comediante en 2005, los fiscales actuales si lo hicieron después de que una mujer hiciese pública una acusación similar. La decisión también sucede después de que el verano pasado se publicaran partes de una declaración que Cosby dio en 2005 en un caso civil planteado por Constand en la que admitió haber conseguido una droga depresora del sistema nervioso en el contexto de sus intentos por tener sexo con mujeres. Los abogados de Cosby argumentaron que el anterior fiscal de distrito había prometido no perseguir por la vía criminal a Cosby cuando aceptó testificar en el caso civil planteado por Constand y que terminó en un acuerdo. Pero durante una audiencia en febrero, otro juez descalificó los argumentos de la defensa. Esta semana el Tribunal Supremo de Pensilvania ha anulado la condena por abusos sexuales contra Bill Cosby. Tras este giro inesperado de su caso, el actor, de 83 años, ha abandonado horas después la cárcel estatal en la que ha cumplido más de dos años de una sentencia que le condenaba a pasar de tres a diez años entre rejas. Cosby fue sentenciado a prisión en 2018 por abusar de la exjugadora de baloncesto Andrea Constand, a la que drogó y agredió sexualmente en 2004. Los fiscales no han dicho si apelarán. A pesar de la evidencia, un fiscal de distrito del condado de Montgomery llegó a un acuerdo que permitía no procesar al actor. Kevin Steele, el fiscal que sucedió al que firmó el acuerdo, reabrió el caso y acusó a Cosby en 2015, cuando la grabación salió a la luz pública. En el primer juicio celebrado en junio de 2017, los miembros del jurado deliberaron durante seis días sin que lograran ponerse de acuerdo, por lo que el juicio se declaró nulo. Finalmente, Cosby fue declarado culpable y sentenciado en 2018 en el primer juicio penal a una celebridad en la era del #MeToo. El jurado falló contra el cómico por tres cargos: el de penetración sin consentimiento, penetración en estado de inconsciencia y penetración tras haber administrado un estupefaciente. En 2004, Constand, de entonces 30 años, trabajaba como administradora del equipo de baloncesto de la Universidad de Temple, en Filadelfia, institución de la que Cosby, de 66 años, fue estudiante y con la que mantenía una estrecha relación. La jugadora de baloncesto y el actor entablaron amistad, y Constand acudía a las fiestas y cenas que Cosby celebraba en su casa. La mujer relató en el juicio que en uno de estos encuentros el actor le suministró tres pastillas azules y la penetró con sus dedos mientras estaba inmovilizada sobre un sofá, lo que le impidió resistirse o dar su consentimiento. El actor reconoció los hechos ocurridos en su mansión de Filadelfia, pero aseguró que fue una relación consentida. Más de 60 mujeres han acusado al cómico de abusar sexualmente de ellas entre los años 1960 y 2000, aunque no prosperó ningún caso, a excepción del de Constand, el único que no había prescrito. En mayo de este año, se le negó la libertad condicional después de que rechazara participar en programas de rehabilitación para delincuentes sexuales durante sus más de dos años en una prisión cercana a Filadelfia. El actor siempre ha negado las acusaciones y ha argumentado que todas las relaciones por las que ha sido procesado fueron consentidas. “Cuando tenga la libertad condicional, no me van a oír decir que tengo remordimientos”, había dicho desde la prisión en una entrevista de 2019 a BlackPressUSA.com, un portal dedicado a la comunidad negra. El alto tribunal de Pensilvania ha argumentado que el fiscal Steele, quien tomó la decisión de arrestar al actor y reabrir el caso, estaba obligado a cumplir la promesa de su predecesor de no acusarlo. Esta ha sido la razón principal para su puesta en libertad.