El ruido, la furia y el espectáculo

“Virus se volverá pandemia y terminará con la humanidad”, “Asteroide impactará con la tierra”, “Crisis climática no existe” ¿Acaso comparten similitud estos hechos aparentemente aislados? Claro y es que ¡Todos son mentira!

Estudio realizado por el MIT lanzó la cifra que tan sólo del año 2006 al 2017 tres millones de personas compartieron al rededor de 126,000 rumores en Twitter. Cerca de 1000 y 100,000 usuarios en la plataforma esparcieron fake news mientras que las notas veraces apenas se compartieron a más de 1000 cibernautas. Dejando en claro una cosa: la verdad es más lenta que la mentira. Y la fórmula no es complicada de entender. Los medios de comunicación saben que las personas consumen noticias que pueden no ser ciertas, pero su carga de novedad y emoción hace que su naturaleza se vuelva seductora y difícil de ignorar. El tiempo que se invierte al análisis de una noticia es de escasos segundos, sólo basta un encabezado picante y una imagen sugerente para enganchar al lector, y si es el caso de visitar la nota completa apenas y se duda de la información para acto seguido, compartir. Tomando en cuenta que Twitter es reconocida por su diversidad de intereses sociales, políticos y culturales, no resulta extraño que existan páginas especializadas y bots creados para tal acometido, tanto como en Facebook y Youtube, abarrotado de público joven, usualmente usuarios menos maduros y fácilmente impresionables.

Las fake news carecen de veracidad pero su estructura y formato de fácil comprensión le otorgan una rápida esparción y pronto una legitimidad en cuanto a la cantidad de consumidores y no a la calidad de lectores. De una naturaleza finamente distinta es la desinformación, utilizada normalmente como mecanismo que deslegitima y desarma argumentos, creando conflicto al instante de formular un juicio. En pluma de Sartori, la subinformación son noticias veraces pero con un grosso menor de datos, matizadas en contextos que influyen en la perspectiva del espectador; entendamos, no son noticias falsas ni noticias contrastadas con otras, son un argumentos con poca información que sirven para generar juicios que se inclinen a un interés específico, noticias apenas articuladas que utilizan datos certeros para distorsionar la realidad: una verdad muy reducida.

Nada es tan más peligroso como algo que pretende asemejarse a la verdad y por deficiencia, no serlo. No es la mentira que conocemos, es la verdad que reconocemos poco. Escudada bajo la premisa de emitir un dato cierto, la subinformación resulta más nociva por su paradójica noción de verdad insuficiente sin dejar de ser una noticia cierta.

La sociedad a la que diario estamos inmersos nos obliga a una exposición inmensa de información. La necesidad de interactuar los unos con otros es la acción que activa el deseo de saber y los medios de comunicación utilizan ese morbo como forma de seducción para atraer la atención de las personas. Lo viral encaminado a interiorizar el valor de la verdad como una noticia que deber escandalizada.

Byung-Chun Han elabora una distinción entre el espectáculo, derivado del latín spectare, y del respeto, respectare. Explica que el mirar largo como fisgón, es un rasgo peculiar del espectáculo, del mirón; mientras que guardar distancia a la mirada, la discreción, es atributo del respeto. Así pues, vivimos en una sociedad de espectáculo, en una red donde fluye información que creada para seducirnos y proclamar cualquier noticia como veraz.

Otra cosa ya es muy clara: la verdad ha dejado de ser la misma desde la llegada de internet.