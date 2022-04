El pueblo recobrará su poder a pesar de los obstáculos

Más allá de los resultados si fueron o no favorables, lo cierto es que el ejercicio de participación ciudadano realizado el día de ayer en todo el país, a través de la revocación de mandato, es la semilla para que en México se instaure un nuevo sistema democrático.

Lamentablemente no se ha entendido que la revocación de mandato es el instrumento político para regresarle el poder al pueblo, y para que en México el gobierno emanado del pueblo sea para el pueblo. Ese es el fondo del asunto y de la reforma que se materializó el día de ayer.

Sin duda alguna, este primer ejercicio histórico de participación directa, es un parteaguas en la vida democrática del país y de las entidades federativas, en donde el poder ciudadano se transforma en mandato popular. Por ello, a pesar de los resultados que arroje esta consulta, es una victoria del pueblo de México por recobrar el poder ciudadano.

A partir de estos momentos y en un futuro inmediato aquellos presidentes y gobernadores que incumplan con sus promesas de campaña, con los programas sociales y cometan excesos o abusos de poder, podrá ser removidos de sus encargos. Así que la revocación de mandato se convierte desde ahora en un instrumento para la rendición de cuenta para quienes ostentan el poder.

Los y las mexicanas que participaron el día de ayer en la revocación de mandato, ya saben que el poder ciudadano puede trascender y darle rumbo al país. La democracia en México se fortalece a pesar de los obstáculos que se generaron en contra de ella.

El Instituto Nacional Electoral (INE) le dejó a deber a los mexicanos, pues no sólo abandonó su esencia para lo que fue creado, sino que además se convirtió en un órgano faccioso. A pesar de que este organismo esta obligado a promover la participación y a fortalecer la democracia, se dedicó a golpearla y a obstruirla-

Los resultados de la revocación de mandato favorecerán al presidente Andrés Manuel López Obrador, no se descarta, incluso, que la tendencia sea del 89 y 92 por ciento en favor de que continúe en el cargo. Quizá no sea vinculante el resultado, pero será una medición que no se podrá soslayar.

En la medida en que la democracia se fortalezca y la participación ciudadana sea cotidiana. México va a lograr someter a controles a quienes ejerzan el poder en nuestro país y en cada una de las entidades federativas.





Senadora Lucía Meza Guzmán

Redes Sociales: @LuciaMezaGzm