El principio pro persona

"Rosario, no te preocupes", le dijo el entonces presidente Enrique Peña Nieto a Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, señalada de usar programas sociales en supuestos desvíos con fines electorales. Era abril de 2013, el señalamiento se convirtió, años después, en uno de los mayores escándalos del gobierno pasado. Se llamó “La Estafa Maestra”, tras una larga comparecencia que comenzó el 12 de agosto de 2019 a las 16:00 y terminó el siguiente día a las 6:00, un juez federal vinculó a proceso a Rosario Robles por ejercicio indebido del servicio público y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, misma que sería cumplida a partir de ese momento en el penal de Santa Martha, debido al riesgo de fuga que representaba y a que no acreditó tener arraigo en la Ciudad de México debido a su falta de empleo y a que se desconoce si realmente habita en la capital del país, fueron los argumentos de la Fiscalía; la exsecretaria fue ingresada en la cárcel de Santa Marta en Ciudad de México, acusada de participar en una red de corrupción que presuntamente desvió recursos públicos por 5.073 millones de pesos, unos US$263 millones, en donde ha permanecido hasta este día, Robles es el personaje de más alto nivel encarcelado por el caso, que involucra a varios de los principales colaboradores del expresidente Peña Nieto. El proceso forma parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre presuntos desvíos en el presupuesto de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Rosario Robles fue la responsable de ambas dependencias. Según la FGR, la exfuncionaria supo que sus colaboradores asignaron de forma irregular decenas de contratos a universidades y empresas "fantasma". También la acusa de no haber hecho nada para impedir el desvío, ni tampoco informar al presidente. En sus comparecencias ante el juez, Robles aseguró que notificó de las irregularidades a Peña Nieto, así como a José Antonio Meade quien fue su sucesor en la Sedesol. Los abogados de la exfuncionaria aseguran que su cliente es víctima de una "persecución política". Tras veinticuatro meses en prisión la exfuncionaria Federal inicio una carta de puño y letra dirigida a la opinión pública desde su celda en el Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, en donde escribió; “El día 13 de agosto cumplo dos años de estar recluida injustamente. El odio, la venganza y el miedo me han traído a estos cuatro muros”. “Estoy privada de mi libertad porque soy mujer y me llamo Rosario Robles”, enfatizó. Según la exsecretaria federal, la prueba contundente es que es la única en la cárcel. “La lógica es muy sencilla: No puedo dominarte, te aniquilo, me estorbas para mi proyecto, te entierro, estas son las razones por las cuales, en mi caso, se ha permitido la institucionalización de la venganza”, escribió. La señalada por el caso de la llamada “Estafa Maestra” destaca en el escrito, que se ha difundido que no quiere cooperar con la autoridad, lo que es totalmente falso. “Fui yo la que me presenté desde la primera audiencia para esclarecer los hechos, lo que no estoy dispuesta es a mentir (como lo han hecho otros) para alimentar una narrativa política que nada tiene que ver con la verdad y la justicia”. “Desde luego que no soy la única víctima de la injusticia, en estos dos años he aprendido que la cárcel está llena de historias de dolor, me ha tocado incluso la muerte de una chica que estaba aquí por nada, porque la prisión preventiva es la regla y no la excepción”. En la extensa carta, Rosario Robles narra que ha conocido historias desgarradoras de mujeres que fueron torturadas y violadas en su detención. “Sé de muchas que por delitos menores son recluidas arrancándolas de sus hijos, quienes son condenados de esa manera a terminar en un lugar así, no se juzga con perspectiva de género y sigue predominando un sistema punitivo que criminaliza a las mujeres, claro, cómo no votan, son invisibles y lo digo de manera autocrítica”. Finalmente, a unos días de cumplir dos años de prisión, destacó que México está en deuda con un sistema penal pro-persona. “México está en deuda con el debido proceso y la presunción de inocencia, México está en deuda con los derechos humanos de muchas mujeres que aquí se encuentran, México está en deuda con una visión libertaria y progresista, En síntesis, México está en deuda con la justicia”. Efectivamente la vigencia de los derechos humanos en un país no sólo depende de que éstos estén reconocidos en la Constitución, en las leyes, o bien, ser parte de diversos tratados que consagran derechos humanos, ni tampoco por el hecho de que se tengan tribunales bien organizados y procesos ajustados a los estándares internacionales en donde se puedan hacer exigibles esos derechos. Para lograr la plena vigencia se requiere, entre otras cosas, superar el creciente problema relativo a que las grandes capas de la sociedad no cuentan con los mecanismos adecuados que les faciliten el acceso a esos sistemas, así como lograr que los operadores jurídicos y en especial los encargados de procurar y administrar justicia en todos lo ámbitos, conozcan el texto, el sentido, el alcance y los fines de todas las normas que incorporan y reconocen derechos humanos, y que aun cuando parezcan ajenas al orden jurídico nacional —tratados—, nutren e integran el sistema jurídico interno.

En este orden de ideas, la aplicación del sistema normativo de los derechos humanos por los jueces nacionales constituye un aspecto medular para garantizar el respeto y la vigencia de los derechos humanos en toda circunstancia. Para que esta aplicación sea posible, es preciso que el juez tenga conocimiento de la existencia de normas internacionales que son vinculantes de la vigencia de normas constitucionales que buscan proteger a la persona, que conozca los criterios de su interpretación, así como las posibilidades y modalidades de esa aplicación. Lo dicho implica no sólo conocer las normas, sino también sus límites y alcances. Sin embargo, es deseable que los operadores jurídicos y en especial los jueces (o cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional y/o autoridad pública que determine derechos y obligaciones de las personas), desarrollen de manera más amplia y constante el estudio y utilización del principio pro persona, pues sólo por medio de su aplicación práctica lograrán asimilar de manera integral los aspectos positivos de éste en la impartición y administración de justicia. El temor por su utilización debe ser superado, la experiencia comparada muestra que la aplicación del principio pro persona no atenta ni vulnera el sistema constitucional ni en general el orden jurídico y sí, asegura que los derechos de la persona sean mejor protegidos y garantizados. Por tanto, está en manos de todos los operadores jurídicos que el principio pro persona sea una constante en la administración de justicia en México.