El presidente y su proselitismo mañanero

Una de las cosas que fui aprendiendo en la vida fue como enfrentar las crisis. Seguro que así les paso a muchos de nuestra generación durante su vida como estudiantes y como trabajadores.

Seguramente muchos de ellos tuvieron que trabajar y estudiar, pero también a no hacer caso de los líderes con llamados que no respondían a lo que ambicionábamos. Muchas de las críticas que hace a los jóvenes que están estudiando en escuelas públicas de querer avanzar social y económicamente no los hace aspiracionistas, tampoco a que no sigan estudiando más allá de la educación media superior y quizás la licenciatura, porque es malo estudiar un posgrado, porque eso es como aspirar a un título de nobleza, que los hará, además de aspiracionistas, racistas y a solapadores de la corrupción.

El presidente de nuestro país, lo que hace cotidianamente es proselitismo político y clientelismo, señalándonos todos los beneficios que está ofreciendo a los grupos marginados de nuestra sociedad en búsqueda de los votos, como lo fue para las elecciones intermedias de junio pasado.

El presidente de México nos quiere hacer creer todos los días que nos está rindiendo cuentas, con la construcción del aeropuerto, el tren maya, el tren rápido entre la Ciudad de México y Toluca, con el informe de los precios de la gasolina, con la iniciativa de la reforma eléctrica… y con las preguntas que responde a los periodistas en su conferencia de prensa mañanera, que no son nuestros representantes ciudadanos.

Una de sus principales banderas de este proselitismo político cotidiano ha sido su lucha contra la corrupción, pero no nos rinde cuentas cotidianamente sobre los avances en los procesos de los grandes problemas de corrupción que vivimos, así como lo hace con estas grandes obras. La lucha contra la corrupción fue su principal bandera desde su campaña, pero ahora se nos presenta todas las mañanas, pero no para rendir cuentas, sino para continuar haciendo proselitismo político, como si siguiera en campaña, además para discutir públicamente contra sus detractores de la prensa.

La rendición de cuentas es muy importante en la lucha contra la corrupción, pero mezclarlo con proselitismo resulta en una clase de clientelismo, planteando los beneficios que estamos obteniendo o que vamos a obtener si seguimos siendo fieles al poder que le dimos con nuestros votos en las elecciones. Sin embargo, precisamente pidiéndole cuentas y avances en la lucha contra la corrupción y que, muchas veces los periodistas no hacen las preguntas que muchos ciudadanos tenemos y, otras ocasiones, porque no estamos de acuerdo con lo que se hace.

Un ejemplo es la denuncia en contra de los científicos con la fiscalía general de la República emitiendo una orden de aprehensión por delincuencia organizada, con la consecuencia de prisión preventiva oficiosa y prisión de máxima seguridad. Cuando se le preguntó sobre de esto, como ejecutivo federal se justificó, diciendo ellos sólo hicieron la denuncia, pero la tipificación de la falta correspondió a la Fiscalía y que es autónoma. Diciendo algo así, como “nosotros no fabricamos delitos”. Yo recuerdo que cuando hubo una denuncia pública sobre la posible corrupción del señor Bartlett, lo que usted instruyó fue la actuación de la Secretaría de la Función Pública, uno de los instrumentos de control y fiscalización del Estado que usted representa, no denunciar ante la fiscalía general y ninguna orden de aprehensión. Los órganos de fiscalización del Estado, como la Secretaría de la Función Pública, investigan y hasta pueden presentar denuncias, pero en el caso de los científicos no parecen haber participado, incluso llegan a determinar con base en la ley si están ante un caso de falta administrativa o un posible falta de delito penal. Hoy me entero por las redes, que el Director del CIDE Aguascalientes hizo una manifestación pública de respaldo a los jóvenes de Cátedras Conacyt, me imagino que para que no se cancele su plaza provisional, para mantenerles su posibilidad de trabajar después de que obtuvieron un posgrado, cuyo grado no los hace “nobles” ni aspiracionistas ni racistas ni solapadores de corrupción, ¿pero que cree usted que ocurrió? el Director General de Conacyt destituyó al Director de CIDE Aguascalientes inmediatamente, al parecer al que se inconforma se le reprime. El argumento del Director General fue que la comunidad “científica”, le perdió la confianza.