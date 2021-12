El populismo punitivo; el caso José Manuel del Río Virgen

El populismo punitivo no sólo se caracteriza por el aumento desproporcionado de las penas, sino también en la maximización del derecho penal como remedio a toda problemática social, creando delitos que podrían ser resueltos más eficazmente por otra rama jurídica. Originalmente, el derecho penal, al tocar lo más sagrado que tiene el ser humano (la libertad y la vida), sólo debe ser empleado en casos de excepción; ello se observa en los principios de extrema ratio (el derecho penal se ha de usar para proteger los bienes jurídicos más valiosos de las lesiones más insoportables) y ultima ratio (es la reacción más enérgica del Estado cuando se han agotado otras opciones de tutela). Hoy en día, se observa al derecho penal como la reacción más común del Estado ante casi toda conducta ilícita, existiendo delitos de bagatela o no graves (que no deberían siquiera ser del campo penal) y los graves (la mayoría), además de aquellos que son tratados como de excepción, que reducen las garantías y los derechos humanos de los acusados de ellos y se caracterizan por ser de simple sospecha e imponer prisión preventiva oficiosa. Esta irracionalidad nos ha llevado a presenciar dos sistemas penales tácitos y paralelos uno del otro: el primero es el garantista, que contiene los delitos graves y no graves “comunes”, en donde hay plenos derechos humanos y sus garantías para el imputado-acusado; el segundo es el de excepción, basado en postulados del derecho penal del enemigo, donde hay restricción de derechos al imputado-acusado, tipos penales de sospecha y con inversión de la carga probatoria, además de penas abiertamente irracionales que se traducen en prisión vitalicia. José Manuel del Río Virgen nació en Córdoba, Veracruz, el 8 de enero de 1954; es un político mexicano y fundador de Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano. El caso del homicidio de René Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones (Veracruz), ha dado un vuelco inesperado. Las autoridades han confirmado este miércoles la detención de Omar Ramírez, su jefe de campaña, como principal sospechoso de su asesinato. Tovar, asesinado en las horas previas a la elección del pasado 6 de junio, fue el aspirante más votado y Ramírez dio un paso al frente como sustituto. En menos de 20 días, el que oficialmente era el alcalde electo ha pasado a ser señalado directamente por la muerte de su antiguo compañero y aliado político. José Manuel del Río Virgen es licenciado en Economía por parte de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y tiene una Maestría en Ciencias Administrativas. El caso del homicidio de René Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones (Veracruz), ha dado un vuelco inesperado. Las autoridades han confirmado este miércoles la detención de Omar Ramírez, su jefe de campaña, como principal sospechoso de su asesinato. Tovar, asesinado en las horas previas a la elección del pasado 6 de junio, fue el aspirante más votado y Ramírez dio un paso al frente como sustituto. En menos de 20 días, el que oficialmente era el alcalde electo ha pasado a ser señalado directamente por la muerte de su antiguo compañero y aliado político. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, se ha adelantado al anuncio de la detención y ha revelado detalles sobre la principal línea de investigación durante su conferencia de prensa matutina. “Uno de los posibles involucrados, de acuerdo con las investigaciones, era su jefe de campaña”, ha dicho el mandatario sin ocultar su sorpresa. “Para él quedarse como candidato y ganar. No queremos esos horrores”, ha agregado. Tovar, postulado por el Movimiento Ciudadano, fue asesinado a tiros. El candidato fue emboscado de noche por un grupo de hombres armados cuando estaba en su casa, reportaron medios locales en la mañana previa a la jornada electoral, y en lo que en un principio parecía un intento de secuestro. El político murió cuando era trasladado a un hospital. La Fiscalía de Veracruz ha anunciado este miércoles la detención de José Manuel del Río Virgen por su probabilidad de participación en el homicidio de René Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera. Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena en el Senado, lamentó la detención del secretario de la Jucopo y aseguró que la decisión de la Fiscalía está “alejada del principio de legalidad, es maquinada, inventada, construida artificialmente”. Según Monreal, Del Río es víctima de una persecución política que tendrá que ser reparada en la justicia. “Tenemos la certeza de que [Del Río] superará este acto ilegal en su contra”, señaló Monreal en la mañana de este miércoles en un video. Las elecciones de julio en México fueron las más grandes de la historia por el número de cargos públicos elegidos, según la consultora Etellekt, pero además han sido las más violentas. Al menos 800 políticos sufrieron ataques en su contra durante la campaña. A Tovar lo mataron cuando estaba a punto de hacer historia. Su nombre logró cerca del 50% de los votos y sacó una ventaja de más de 30 punto porcentuales sobre su competidor más cercano en el municipio al norte de Veracruz, uno de los Estados más violentos. En las últimas décadas se incorporó al debate la perspectiva del populismo punitivo como concepto que denota las medidas represivas alimentadas por la demagogia de la inseguridad y el miedo. El miedo al otro ha sido siempre un recurso del poder político: puede producirlo él mismo, como en los regímenes abiertamente autoritarios, o servirse de él, secundándolo o alimentándolo con objeto de obtener consenso y legitimación (Frontalini, 2013: 1). Así, la adopción del principio de proporcionalidad es una manifestación de la justicia, que fija dos manifestaciones fundamentales: por un lado, contiene la obligación a cargo del Poder Legislativo, para que en uso de sus atribuciones observe el principio de proporcionalidad al momento de fijar los márgenes de punibilidad aplicables a cada delito, y, por otro, la obligación de los jueces de observar ese mismo principio en la graduación concreta de las sanciones. El principio de proporcionalidad “instaura en favor de los sentenciados una garantía cuando consideren que los parámetros de la sanción no respetan esas reglas lo cual indudablemente procederá en vía de amparo directo” (Escobar, 2008: 300). La justicia es el género de toda virtud y valor, que no debe nacer o aplicarse en los merecimientos del otro, sino en la finalidad perseguida. Bajo esta idea, la pena de prisión tiene la finalidad de reinsertar al delincuente a la sociedad, por lo que las penas serán justas en cuanto logren ese fin. Ocurre lo contrario con el populismo punitivo, en el que a partir de la histeria social y la debilidad institucional busca remediar el delito con el agravamiento irracional de las penas de prisión, lo cual las convierte en injustas, pues al exceder la esperanza de vida del humano buscan su exclusión definitiva y eventual exterminio.