El parlamento juvenil y el otro

La agenda del Parlamento Juvenil es interesante pues externa la inquietud de un sector específico de la población respecto a la dirección que debieran tener los trabajos del Congreso durante el próximo año, una labor que tocará a los nuevos diputados que iniciarán su gestión el próximo mes.

No necesariamente representa a toda la juventud, sino aquella que ha tenido acceso a oportunidades de desarrollo, de acceso a los estudios y al trabajo y hasta probablemente vínculos con políticos que actualmente ejercen posiciones de poder o influencia. Eso no demerita ninguna de las propuestas presentadas en el Congreso local, pero plantea la urgencia de una mayor inclusión. Las preocupaciones por la seguridad pública, la inclusión de pueblos indígenas, la preservación ambiental, el reconocimiento oficial de la identidad de género y la propagación de la pandemia, son válidas y podríamos considerarlas generales en la juventud; pero no son los únicos problemas que padece el sector y tampoco el único aporte que se requiere de ellos.

Porque si bien es cierto que Morelos requiere una legislación de avanzada, que garantice justicia e igualdad de oportunidades para todos, también resulta indispensable superar los enormes rezagos en materia de crecimiento económico y de dotación de servicios básicos para muchos sectores que hoy padecen de la marginación y las omisiones gubernamentales derivadas de una colección de equívocas políticas públicas.

El reto para el estado es construir una agenda que atienda las necesidades añejas del 51% de la población pobre del estado, lo mismo que las urgencias coyunturales que plantea el mundo actual, conectividad, accesibilidad, empresas tecnológicas, derechos digitales. La agenda de quienes participaron en el parlamento juvenil se sitúa justo en medio de ambas necesidades. No propone vanguardias, pero tampoco rescata, salvo en materia indígena, los rezagos que padece el estado. La doble falta no habla mal de la juventud morelense, sino de una sucesión de legislaturas que han omitido trabajar para la sociedad que los eligió y se han dedicado, en cambio, a ajustar los mecanismos del poder para el acomodo o reacomodo de grupos de interés específico.

En efecto, las legislaturas recientes han trabajado tanto sobre la estructura de los gobiernos que han destruido la gobernanza, entendida como la forma de integrar un mando que tenga por objetivo el desarrollo económico y social duradero mediante la promoción del equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado en la economía (es definición de la Real Academia de la Lengua). La omisión causó un importante rezago legislativo en materias fundamentales para la sociedad, ampliando con ello el distanciamiento entre los políticos y sus actividades, y la sociedad y las suyas.

Este rezago actúa a favor de la próxima legislatura. Los próximos diputados pueden dedicar todo su tiempo al diseño de un marco jurídico de avanzada, avanzar en los temas urgentes al mismo ritmo que los importantes. Toca al Legislativo diseñar mecanismos que permitan un efectivo combate a la pobreza, a la marginación, un acceso a oportunidades para todos; sin dejar de incluir una agenda para el futuro del estado.

