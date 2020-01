El muro de Trump: fragmentación del hábitat

Una de las películas que más me impresionaron cuando era un “pie de cría” de ciudadano, fue una en blanco y negro llamada “El niño y el muro”, dirigida por Ismael Rodríguez en 1964.

Aun cuando ya existía cine hablado, en realidad había muy poco diálogo en ese filme. La trama estaba fundada en la división del Muro de Berlín que separaba a las dos Alemanias: en el oeste (República Federal de Alemania) y en el este (República Democrática Alemana). Esta división física entre los poblaciones de ambos lados, estuvo presente desde 1961 hasta 1989. La trama de esta tierna historia trata acerca de un niño de alrededor de 5 años, Dieter, quien vive en Berlín Occidental; vivía solo con su Mamá y con limitaciones económicas, lo que originaba que deseara muchas cosas, incluyendo un balón de fútbol de cuero. Después de salir de la escuela el niño pasaba todos los días a admirar el aparador en donde estaba su sueño (su añorado balón), siendo siempre observado por el dueño del negocio. Un día que finalmente puede obtener el balón, el niño se pone a jugar cerca del muro, y a los pocos minutos de iniciar su “cascarita” solitaria, el balón se vuela al otro lado (al este). A través de un orificio el niño observa que una niña (Marta) encuentra su balón. Al principio ella se niega a devolvérselo. Para convencerla, Dieter le regala su ratón, iniciando con esto una bella amistad infantil. El mensaje más importante de la película es que ese muro era un atentado contra muchas cosas, incluyendo la relación entre seres inocentes: los niños.

Pero como todos sabemos, la Historia frecuentemente es cíclica y a menudo se repite. Por ejemplo, nuestros vecinos del norte (particularmente Trump) desde que estaba en campaña para la presidencia de Estados Unidos, han estado amenazando con construir un muro a lo largo de toda la frontera entre México y Estados Unidos. La longitud de la franja es de alrededor de 3.141 kms, y representa el sitio con la mayor cantidad de cruces legales, con casi 350 millones al año, muchos otros indocumentados y muchísimos vertebrados (especialmente mamíferos: felinos por ejemplo, incluyendo jaguares, pumas, ocelotes, linces, tigrillos y onzas).

Además de las afectaciones morales, éticas y de diplomacia entre ambos países, el sur de Estados Unidos y norte de México comparten bastas extensiones de regiones naturales con amplia biodiversidad. Aspectos teóricos y prácticos resultado de investigaciones en Biología de la Conservación indican que cuando poblaciones de especies -particularmente de animales- se dividen, las afectaciones a su sobrevivencia se ven seriamente amenazadas, causando lo que se conoce como la Fragmentación del Hábitat. Es decir, una de las ventajas que tienen los organismos que se reproducen sexualmente (una buena parte de los seres vivos: plantas, peces, anfibios, reptiles, mamíferos, y aves, por ejemplo) es la continua mezcla de material genético. Esto origina el incremento de la variabilidad genética de las poblaciones de las diferentes especies; esta gama de opciones (morfológicas, fisiológicas, p. ej.) potencia que, ante algún cambio en el ambiente, al menos algunas de las diferentes formas (individuos) sobreviven y perpetúan a la especie en cuestión.

El problema es que cuando el número de individuos desciende en un sitio determinado por causa de una barrera (como el muro de Trump), se disminuye el grado de intercambio genético entre poblaciones e individuos, incrementando las posibilidades de extinción de las especies. El célebre Carlos Darwin, en su libro “El Origen de las Especies”, proporcionó las bases principales para fundamentar este planteamiento.

Ojalá que ya no sigamos tolerando más a este señor (Trump) porque nos puede seguir poniendo en problemas a los mexicanos, pero sobre todo, a nuestras especies de plantas y animales. El respeto entre las naciones es muy importante, pero él no hace lo mismo con nosotros. Eso no implica ponernos a jugar a las “guerritas” con Trump, pero sí mostrar al menos una actitud más digna y menos complaciente.





CEAMISH-HUAEM