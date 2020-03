El mundo se equivoca

“Un fantasma recorre al mundo: el fantasma de la desolación. Y las fuerzas del viejo mundo no se han reunido para acosar a ese fantasma.” Podría reescribirse el manifiesto.

El diecisiete de marzo cayó el telón sobre la Unión Europea: los veintisiete líderes del club comunitario, en cumbre de una videoconferencia, pactaron cerrar fronteras y prohibir el acceso a ciudadanos de terceros países, salvo casos excepcionales, por un plazo de treinta días. El covid-19 se había filtrado a Italia y las medidas llegaron tarde para pronunciar su efectividad, luego de poner en cuarentena dos semanas al pueblo de Vo' para levantarla a la primer señal de reducción de síntomas, el cual costó un mes después la muerte de 793 personas en tan solo un día, dentro del país. España no fue la excepción, pues recibió duras críticas al permitir concentraciones masivas el Día de la Mujer y realizar un mitin del partido de extrema derecha Vox, en Madrid, después que uno de sus principales dirigentes, ahora infectado, se disculpó por asistir después de presentar los síntomas. El caso Alemán rompió la regla, luego de que el gobierno de Merkel no escatimó recursos en la aplicación de exámenes de diagnóstico para la atención médica, incluso en la población que presentaba síntomas leves, siendo este el cuarto país más infectado con la tasa más baja de mortalidad: 32.781 casos y 52 decesos.

Frente a la respuesta de los países infectados se puede adivinar que la verdadera enfermedad no es un virus: es la ligereza de los gobiernos y personas de reconocer un problema que no materializa daños visibles al comienzo. Y lo que es peor: reconocerlo y tomar escasas o ineficientes medidas. Y lo que es aún peor: las medidas aplicadas agravan o crean daños ahí donde la debilidad puede volverse fuerza. La enfermedad no es la enfermedad. La enfermedad es el nulo apoyo que se presenta y sigue reproduciéndose como medida de seguridad. Y la pandemia es el síntoma de esa enfermedad.

Sin réplica de la Unión Europea, Italia y España acudieron a China y a países en vías de desarrollo como Cuba y Venezuela en busca de ayuda tras el cierre de fronteras que ocasionó un flujo lento y casi escaso de materiales médicos. La situación parece más crítica al otro lado del charco: EUA pronto se aisló y buscó comprar la futura vacuna para uso privado únicamente, después de culpar al gobierno chino de fabricar el virus. Los intereses económicos y políticos se perfilan y van cambiando cada vez más el orden que conocíamos. Países en todo el globo comienzan a cerrar fronteras delatando que el credo de apoyo mundial era más bien una charla de café. A pesar de que los medios de comunicación nos permiten el acceso a casi cualquier conocimiento en el mundo y nos hace creer que tendremos mayor empatía con las diferentes culturas, la realidad vuelve a contrariar el discurso. Estamos lejos de la aldea global.

René Girard elaboró una teoría sobre el papel de la violencia en el nacimiento y supervivencia de la comunidad. Para él, en toda comunidad se anida un impulso violento escondido en los lazos de cordialidad y amistad. A fin de mantener la estabilidad y no ser contraproducente consigo mismo, es necesario direccionarlo a un sacrificio, a un sujeto perteneciente con muchas características compartidas para descargar la violencia latente: una víctima sustituta. Para mantener la solidez política y económica la elección de la Unión Europea no pareció resultar difícil.

Aquella solidaridad que antaño llevó a Hemingway a enlistarse en las guerras se diluye lentamente. Y ahora, hoy ¿Por quién doblan las campanas?