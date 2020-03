El movimiento morado

El movimiento feminista crece, lo que tendría que derivar en que se cumpliera la demanda fundamental de las miles de mujeres que en todo el país se han sumado a la causa que no reconoce partidos pero sí una agenda política muy bien definida: el freno a la indiferencia. Sustancialmente se trata de reconocer la situación de marginación y violencia institucional que sufren las mujeres en el país y que, cualquier avance aparente en la lucha feminista (inclusión, legislación, reglamentación, etcétera) son insignificantes mientras se mantenga la indolencia a los particulares problemas femeninos que, encubiertos por las generalizaciones groseras (todos estamos en riesgo, todos somos víctimas, a todos nos discriminan) bien pueden ser concebidos, por su origen y esencia como diversos a la constante de crisis de la sociedad contemporánea y su incapacidad de transformación a la velocidad requerida por los asuntos que incorpora.

El problema es que pretendiera desconocerse el hecho de que la discriminación, marginación, crímenes y otras formas de violencia en contra de las mujeres tienen un origen diverso al que se detecta en las otras firmas de violencia que permiten a los hombres tener sitios de respiro en donde pueden sentirse seguros. La gran falla de la sociedad en principios del siglo XXI, y desde siempre, es la incapacidad de hacer que las mujeres puedan sentirse seguras y libres, es impedirles que busquen su propia felicidad colocando barreras al ejercicio de los derechos humanos fundamentales y concediendo (como si se pudiera) espacios a manera de cuotas que no pueden ser ejercidos en plenitud. La trampa es evidente pero funciona para que el Estado presuma su generosidad y compromiso con la equidad de género desde una perspectiva que, por notoriamente insuficiente, resulta profundamente tramposa. Las concesiones, métodos de cuotas, acciones afirmativas, y el resto de formas en las que el stablishment se lava las manos respecto de la inclusión, no tendrían que existir en una sociedad verdaderamente incluyente, son disfraces que siempre estarán a discusión, una discusión tramposa en tanto no debería existir, la humanidad es una.

El problema es la indiferencia y los mecanismos que usamos para perpetuarla. Las maromas legales y políticas que desde el poder de hacen para mantener una conciencia tranquila y seguir sin hacer absolutamente nada para enfrentar el problema de las violencias institucional y particular contra las mujeres, son parte del problema y extienden, agravan la situación de riesgo que miles de mujeres en todo el país padecen y que las autoridades y en general los hombres somos incapaces de entender, de dimensionar, de tratar. Las infamias cometidas por siglos, pero especialmente las actuales (que son las que nos corresponde directamente remediar), tienen que detenerse y no somos incapaces siquiera de captarlas. Ellas promueven una revolución y tienen razón, y tienen urgencia, y pueden incluirnos o no, esa es su decisión, pero todos tendríamos que cambiar, empezando por reconocer que fallamos y no entendemos siquiera esa falla. Es el principio.





