El México de Andrés Manuel López Obrador se consolida para siempre

Lo ganado en tres años (2018-2021) en todos los órdenes políticos, niveles económicos, reformas constitucionales, reivindicación de los derechos humanos de los mexicanos y las mexicanas, los apoyos económicos a los más de 10 millones de personas de la tercera edad (60 años en adelante), las nuevas formas de cobrar y fiscalizar los impuestos en México, sobre todo a los más ricos -Slim, Salinas Pliego, Larrea, Baillères, Del Valle y otros- que son además propietarios de 130 mil millones de dólares frente a la pobreza extrema de 60 millones de mexicanos se acabó, la abrogación de las facultades de los presidentes de la República para eximir o devolver impuestos a sus amigos y sus negocios, nunca más lo permitiremos los mexicanos y las mexicanas, las soluciones a los grandes problemas como el azote del coronavirus, con el plan nacional de vacunación, al no permitir la especulación de las leyes de la oferta y la demanda de comprar vacunas y revenderlas, como en su tiempo lo hicieron Calderón y aquel que fue vicepresidente Cheney de Estados Unidos en el pasado, y están los testimonios que hablan por ellos mismos, y otras calamidades políticas, públicas, de corrupción y simulaciones, nunca, jamás, al precio que sea, permitiremos que México vuelva a ser el paraíso de la impunidad; de los vendepatrias; de los sátrapas, de los miserables de espíritu, que lucran con los que menos tienen en México, se ha terminado.

Andrés Manuel debe consolidar en los tres años que le faltan (2022-2024) la Cuarta Transformación de México y los mexicanos

Debemos estar conscientes quienes hemos recibido los apoyos incondicionales de Andrés Manuel, y que nos ha permitido como el caso de quien esto escribe, lograr una carrera universitaria y un título de Licenciado en Derecho, debemos luchar porque nunca más en este país se vuelvan a dar los supuestos de los antiguos presidentes, que sin vergüenza ni pudor, han hecho de la amalgama política y la económica, el camino infalible para convertirse en millonarios.

Debemos luchar y sostener a Andrés Manuel, para que todas estas reformas constitucionales queden firmes, para que sea quien fuere el próximo Presidente o Presidenta de este país no frustren, no echen abajo, no abroguen, no deroguen normas que evidentemente han probado su eficacia.

Estamos conscientes que Andrés Manuel, al gobernar con humanos y para humanos ha sufrido deslealtades, corruptelas de quienes en su momento creía que eran dignos de estar en su gobierno, de personas a las que les tuvo toda la confianza y que pronto enseñaron el cobre y se empezaron a enriquecer; nombres ahí están, evidentemente que nuestra exhortación a quienes nos honran leyendo estas líneas es para que juntos luchemos y nunca más en este país se vuelvan a dar los supuestos o las hipótesis con los que vivimos, trayendo a la memoria sólo los últimos 20 a 30 años de gobierno en este país; políticos politiqueros, esos saqueadores del país no deben jamás ocupar puesto político alguno, porque como dije solo les ha servido para enriquecerse.

CONCLUSIONES

Primera.- Juntos debemos apoyar a Andrés Manuel para que sus reformas y sus proyectos sean una realidad, para muestras el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles; lo logrado hasta ahora para el Tren Maya; la refinería Dos Bocas, y sobre todo, y hay que reiterarlo, haber logrado, tener los mecanismos y la inteligencia para que los súper ricos de este país pagarán y ahora lo tendrán que hacer por su voluntad, ha sido fundamental.

Segunda.- Usted que me honra leyendo estas líneas pregúntese, después de tres años de gobierno de Andrés Manuel, debemos permitir regresar a lo que había o sigamos construyendo el nuevo México para bien de los mexicanos y las mexicanas y sobre todo de nuestros hijos, nuestros nietos y nuestra familia.

Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com