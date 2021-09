¿El madrileño Santiago Abascal salvará a México del comunismo?

Hablar de los émulos de Maximiliano de Habsburgo reencarnados en los senadores del PAN; comandados por Julen Rentería; Manuel Añorve del PRI; dos locales Rangel y Raúl Torres son los anfitriones del partido Vox que preside Santiago Abascal y que fue recibido en México.

Este es un partido político español de ultraderecha, que en sus raíces mantiene el fascismo, el franquismo, es racista y xenófobo, en una palabra, neoliberal y conservador.

Dice Abascal “vamos a defender a España, la familia, y la vida” y parafraseando esto en México los legisladores mencionados dicen, “eso no es lo que queremos, nosotros queremos libertad, democracia y propiedad privada en México”; como si esto no existiera.

En 2020 se firmó un documento llamado Carta Madrid, éste persigue abiertamente la lucha contra una Iberoamérica comunista y socialista; que enfrenta el Foro Sao Paulo y el grupo de Puebla, temen las acciones de Mujica quien fue presidente de Uruguay, de Evo Morales de Bolivia, del actual mandatario de Argentina Fernández, de los viejos líderes Zapatero, del occiso Fidel Castro, y de quien pretende reivindicar posiciones en Brasil Lula Da Silva; esto es “querer espantar con el petate del muerto”; hasta aquí la información que está en los medios, en las redes sociales, y que la referenciamos sólo porque hemos tomado este tema para expresar desde esta importante tribuna que están equivocados; quienes lideran ese partido —Santiago Abascal— y sus anfitriones en la Ciudad de México.

Después de que Andrés Manuel fue electo democráticamente por más de 30 millones de mexicanos, es una verdad de perogrullo decir que en México no hay democracia; si bien ellos se quieren tapar “con la cobija al revés” y hablan de Iberoamérica, y que ésta no sea comunista es una falacia decir que no hay democracia; tan hay, y en todos los órdenes, que hasta ahora ni la unión de medios ni otras alternativas han podido combatir con eficacia la “Vox Pópuli" que Andrés Manuel expresa ya casi en 700 conferencias mañaneras, que son parte de sus programas de gobierno.

Libertad; México con la anuencia y la expresión permanente de Andrés Manuel ha permitido que haya un “libertinaje”, expresión que significa ir más allá de la libertad; sin embargo, es evidente que en México tenemos una libertad plena de acción, de movimiento, de expresión, de idiosincrasia, de religión, de actividades políticas y otras semejantes.

Hablar como bandera de Abascal, de Vox y de sus anfitriones, de salvaguardar la propiedad privada, es de risa y de “pena ajena” hay que revisar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, para que vean y sepan que la propiedad privada existe y todas sus posibilidades, sus regulaciones, sus prohibiciones en las fronteras y en las playas, pero evidentemente que están tan desubicados, que lo único que les falta decir es que México tiene actualmente un régimen comunista y socialista; y aquí debemos subrayar que probablemente no sepan las diferencias entre una y otra doctrina; bueno sería consultar a los expertos, a los creadores de estos movimientos para conocer en profundidad ésto.

CONCLUSIONES

Primera. En 1821 se fueron para siempre los españoles de México; en el año 2021 en la voz de Abascal y con el patrocinio de sus anfitriones, quieren emular lo que ocurrió en esa época.

Segunda. Es importante saber quiénes son los enemigos de México y que están infiltrados en diversos niveles, que afortunadamente, y acaba de ocurrir con la aprobación de la Ley de Juicio Político y pronto la Revocación del Mandato, para que como dice el Presidente: “Tengan para que sepan”.

Tercera. Quienes somos partidarios de Andrés Manuel, beneficiarios de los programas de la educación superior gratuita, y que nos ha permitido llegar a tener un título de abogados, nos dan ánimos para seguir apoyando esas iniciativas y rechazando cualquier intento de nacionales y extranjeros que pretendan socavar la estabilidad del país.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com