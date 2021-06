El interés de la consulta

Los señores López Obrador y Fernández Noroña tienen razón, los ciudadanos damos la importancia que ellos quisieran a la consulta que ellos llaman “contra los expresidentes” que el INE ha sido obligado a realizar el 1 de agosto próximo. Tampoco es que uno se sienta muy culpable, pero más allá de la relativa importancia que pudiera darse desde alguna ideologizada perspectiva, la gente tiene la mente en otras cosas que le pudieran resultar mucho más relevantes, como el aumento del crimen y violencia, el maltrato a las mujeres, la crisis económica, la pandemia, la inflación, los riesgosos regresos a actividades presenciales (particularmente en escuelas y centros de trabajo), la falta de medicamentos en los centros de salud, la vacunación, el crecimiento de la economía informal, la falta de empleo, las equívocas o nulas políticas de desarrollo económico y social, la falta de oportunidades para los jóvenes, y otras que podrían parecer nimiedades a los políticos, pero para la gente resultan vitales. Así, de ese tamaño.

Probablemente para algunos políticos, particularmente los que hicieron del revisionismo histórico el baluarte principal o único de su fama, el tema del juicio a los expresidentes resulte especialmente relevante, pero acá en la tribuna ciudadana estamos luchando por permanecer vivos, primero, y luego porque esa vida que cultivamos sea lo bastante digna como para ocuparnos de buscar la felicidad. En términos elementales, no parece que someter la aplicación de la ley a una consulta pública sea un tema fundamental para el Estado, para la ciudadanía, para los problemas que debemos resolver en el día a día.

Si desde el gobierno federal se cometieron abusos (por supuesto que ocurrió), en el pasado y presente, tales deben ser perseguidos por ley más allá de las opiniones ciudadanas que pudieran ser más o menos justas. Esta idea, que parece ser compartida por la mayoría, hace que la famosa consulta languidezca ante temas que consideramos mucho más relevantes, y de los que hay datos suficientes como para preocuparnos y ocuparnos.

El deber patriótico es un asunto de alta nobleza, pero suele ponerse de lado frente a otras urgencias, están matando mucha gente, otros se enferman y no tienen acceso a medicinas, unos más ven las empresas donde trabajaron bajar las cortinas, otros tienen que regresar a escuelas aún insalubres, muchos más sufren porque lo que ganan no alcanza para pagar ni la canasta básica cuyos precios siguen aumentando casi a diario. Bajo estas condiciones, preocuparse por el futuro de exfuncionarios es un lujo que sólo parece preocupar a una minoría que no padece los problemas citados o que está lo bastante enajenada como para pretender no sufrirlos.

No se trata de intereses, sino de prioridades.

Igual, por cierto, pasa en la industria periodística que opera bajo criterios de selección de materiales mucho más cercanos a lo que la gente está interesada en leer que aquellos mensajes que son privilegiados por la clase política. Si el reclamo de poco interés por la consulta se hace en Morelos a sólo unos minutos de que el gobierno federal reportara que el estado encabeza la incidencia de feminicidios, la jerarquización es más que obvia.





