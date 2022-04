El error de detener a manifestante

Los casos de violencia vicaria aumentan con la tolerancia o complicidad de muchos juzgadores y probablemente, según muchas de las víctimas de esa violencia, la protección de magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Bajo esa lógica, las protestas cada vez más constantes frente a la inacción de las autoridades resultan más que obvias, en tanto se compromete la integridad de las familias, el vínculo entre padres e hijos es lastimado por los pleitos de pareja, y la posible corrupción del sistema judicial que permite a violentadores tener la custodia de los menores.

Uno de los cientos de casos de este tipo encontró un episodio aún más extraño cuando, durante una protesta de madre, familiares, amigos y grupos feministas en la glorieta de la Paloma de la Paz y el principio de la carretera a Tepoztlán, fue reprimida por las autoridades que detuvieron a cuatro de los participantes y con ello lograron (oh, hazaña), liberar el bloqueo intermitente sobre la vía. En un principio, conforme narran los manifestantes, la policía fue amable con los manifestantes; pero después y una vez diluida la protesta, narran las feministas que participaron, hubo un despliegue de fuerza policial que detuvo a cinco y que, buscaban a la madre de la niña sustraída, hecho que motivó la protesta.

Probablemente en la determinación del uso de fuerza policíaca haya influido la preocupación por el efecto que el bloqueo tendría en el turismo que ha mantenido un flujo importante gracias al fin de semana santo que inició justo el jueves. Ha habido antes manifestaciones y bloqueos en la zona, muchos de ellos de colectivas feministas en protesta por la violencia de género, y la policía no había actuado de esa forma. La detención y posterior liberación, alrededor de una hora después, de los cuatro manifestantes es, entonces, algo nuevo (en cambio, el exceso de fuerza que los detenidos denuncian, resulta bastante cotidiano en la operación de los policías).

Grave porque la intervención de la fuerza pública, si bien garantizó el derecho al libre tránsito de quienes pasaban por ahí, contrasta de forma terrible con la inacción de las autoridades que permitieron la sustracción de la menor y han sido incapaces, 10 días después, de devolverla a su madre. Mucho más porque si, como presumen los defensores públicos de la madre, en los hechos hay tráfico de influencias y amenazas, se configurarán aún más delitos que no parecen preocupar tanto a las autoridades como la manifestación pública de una decena de personas en contra de esa inacción.

Probablemente, y en esto hay que ser cuidadosos, el operativo policiaco no midió la relación costo-beneficio de la intervención. Si bien la liberación de la vía resultó conveniente en términos de flujo turístico y hasta como señal de estar dispuestos a mantener el estado de derecho; lo cierto es que la operación para disolver una manifestación frente a una injusticia originada justo por un déficit del estado de derecho, parece incluso ofensiva para miles de víctimas de las disfunciones de policías, fiscalía y juzgados de Morelos. Mucho más peligroso cuando los saldos del operativo se cargarán a la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca y no a los primeros responsables de la sucesión de hechos de ayer, un padre aparentemente abusivo, y juzgadores y ministerios públicos incapaces de resolver, con prontitud, la injusticia cometida contra una menor y su madre; y eso es lo que no debiera perderse de vista.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx