El diagnóstico del problema del agua desde la Cámara de Diputados

El pasado miércoles 23 de febrero hubo una sesión conjunta de las Comisiones de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Cambio Climático, Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario de la Cámara de Diputados para presentar el diagnóstico del problema del agua en México.

El Diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, presentó el diagnóstico preliminar que ha estado trabajando de manera integral con las comisiones ya mencionadas, en la presentación estuvo presente como representante de la Comisión Nacional del Agua el Ingeniero Humberto Marengo, Subdirector General Técnico.

Esta legislatura ha estado trabajando un diagnóstico que parte de la revisión de lo que se hizo en los muchos foros de consulta que realizaron la 63 y 64 legislatura. Y han estado haciendo acopio de la información que les presentó desde el punto de vista ciudadano colectivos como Agua para todos, Cántaro Azul, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, el Consejo Consultivo del Agua, la ANEAS de México y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Y la verdad sea dicha, es de los mejores diagnósticos que he visto en los últimos años, con algunas precisiones que no afectan en nada la esencia, es un diagnóstico preciso y bien documentado que vale la pena referir, revisar y atender. Además es parte de un proceso legislativo que se percibe serio, bien pensado, con planeación y con dirección. Ojalá que llegue a buen término porque el país tiene 10 años tratando de consensuar una Ley General de Aguas que reglamente el artículo 4º Constitucional en lo relativo al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, ejercicio que ha tenido varios intentos fallidos.

Esta es pues, la primera de varias entregas cuyo objetivo será repasar este diagnóstico. A continuación algunas de las afirmaciones más relevantes del Diputado Presidente en su exposición.

¿Cuál es el tamaño del desafío que tiene México en el año 2022 en materia de agua? Desde el año 1992 en que se promulgó la Ley de Aguas Nacionales han pasado muchas cosas en nuestro país, la primera de ellas es que tuvimos un eruptivo cambio demográfico, en aquel entonces México era una nación de tan solo 80 millones de mexicanos y en el año 2022 somos más de 126 millones, este crecimiento de la población genera una presión extraordinaria al tema del agua y por ello decidieron en la comisión empezar a ordenar la información que estaba disponible en esta legislatura, para que la 65 legislatura contribuya al esfuerzo del Gobierno Federal y pudieran revisar ¿cuál es el estado que tiene el agua? ¿cuál es el impacto que tiene en materia de cambio climático? ¿cómo afecta al medio ambiente? ¿dónde están los retos que tenemos que atender para seguir dándole agua al sector agropecuario para la generación de alimentos? Hoy otro de los grandes retos es la seguridad alimentaria.

México tiene varios problemas, pero quisiera enfocarme en los más sustantivos para efecto de poder comprender la magnitud del reto que tenemos enfrente. El primer problema que tenemos en México es el problema de cobertura, según los datos oficiales el 10% de la población nacional no tiene hoy una red de agua potable o no tiene agua suficiente para el sustento básico. Y qué tema es mas importante para la equidad y la justicia de género, si las que más tienen que gestionar y trabajar por el agua son las madres de familia, además, socialmente generamos un problema de inequidad económica enorme cuando una familia que no tiene red de agua potable en las épocas de verano tiene que comprar pipas de agua, con lo cuál gasta del 25 al 30% de su ingreso.

Atender el tema de cobertura, en consecuencia, es hacer uno de los actos más importantes de justicia social que tenemos que hacer como mexicanos y que de hecho es un mandato desde el año 2012, en que se aprobó la reforma del artículo cuarto constitucional donde el agua dejó de ser un producto un servicio para convertirse en un derecho. #aguaparatodos