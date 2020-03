El día que debimos callar

Cuando alguien nos falta, si de verdad sentimos su pérdida, se lleva nuestro aliento, con ella se va el aire que nos permite tener voz. Seguramente por eso los minutos de silencio, la insufrible ausencia del ruido hasta de nuestro pensamiento. El mensaje de las mujeres este 9 de marzo era elemental, radical, fundamental: “si yo desapareciera de repente, con esa violencia de lo súbito, ¿qué pasaría?”, la respuesta tendría que haber sido el silencio penitente y reflexivo, el que provoca el hueco en el alma y en la tan menospreciada rutina, para dar paso a una transformación profunda en los hábitos de convivencia y de percepción de la vida. Decir “estoy contigo” siempre fue insuficiente, porque no hicimos lo bastante desde las instituciones que nos agandayamos, porque normalizamos hasta las peores aberraciones.

El nueve de marzo debió ser de ellas de la forma más patética, desde la tristeza que mueve al llanto imposible de derramar; y hubo quienes ni siquiera eso les quisieron dar. Porque es su humanidad no cupo la idea de que ni el domingo ni el lunes era de los hombres, que por ese día nosotros éramos quienes no existíamos, quienes no importábamos, quienes no éramos. Y hubo los que, incluso desde la presidencia de la república, trataron de hacer este día, este movimiento (también la quietud es un estado de movimiento), acerca de sí mismos y se los quisieron arrebatar con la complicidad de las instituciones, de las organizaciones, de la buena marcha del país, con el disfraz de cumplir obligaciones legales, jurídicas y administrativas, como un acto de generosidad hacia las mujeres que no requieren simulaciones, sino justicia, paz, tranquilidad, reconocimiento.

La desesperación del gobierno, y de muchos individuos por autovalidarse frente al movimiento, les impidió guardar silencio y sólo lograron evidenciar que siguen sin entender, sin operar, sin transformar, absolutamente nada y, por el contrario, perpetúan un paradigma de políticas públicas que ha evidenciado su fracaso y, probablemente, hasta la generación de violencia a mucho mayor escala. Identificar las iniciativas feministas como estrategia de propaganda partidista, de ataques a una ideología gobernante, vincularlas con quienes han sido “moralmente derrotados”, es un sinsentido absurdo, un intento por desenfocar la protesta feminista, constructora, revolucionaria, imbatible, incuestionable, hacia la mezquindad electoral de regímenes que persisten en revivir el pasado, en restaurar la erosionadísima tradición.

Otros hubo que pretendieron decirles cómo se lucha, cómo se exige, cómo se manifiesta la ira, la impotencia, la desesperación; “deberían hacerlo así”, decían ofreciendo toda clase de remedios como si les correspondiera, les hubieran sido solicitados. Hasta la iniciativa procuraron arrebatar. Teníamos que callar para escuchar su silencio, su ausencia, su abandono. El silencio debió ser el tenor del día, pero los estridentistas de barrio no supieron callar, lo dejaron pasar como cada afrenta contra las mujeres. Quisieron censurarlas y demostraron que ellas, como casi siempre, tienen la razón.





