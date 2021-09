El derecho penal simbólico y el aborto

Desde hace más de 38 años, México se debate en un dilema ético sobre la despenalización del aborto, en pro de los derechos de la mujer. Se plantean, entonces, dos problemas serios e importantes: por un lado, la aprobación de un derecho para las mujeres, que durante tantos siglos han sido minusvaloradas, y por el otro, la violación del derecho fundamental de la vida, para otro individuo aún mucho más vulnerable que ellas, el no nacido. Existe en la sociedad un conflicto entre los que defienden los intereses de la mujer - que considera que tiene derecho a suspender un embarazo no deseado- y aquellos que piensan que se debe proteger un bien jurídico distinto: el nasciturus. En esta posición se encuentran las legislaciones que han penalizado el aborto en nuestro país. Se argumenta en nuestra legislación que la Constitución protege lo que denomina vida humana, desde el momento de la concepción y que, por tanto, es necesario penalizar el aborto. ¿Acaso la vida del embrión es un derecho constitucional superior a los derechos constitucionales que tiene la mujer? ¿Cómo se puede realizar una ponderación correcta entre los distintos valores constitucionales en conflicto? La pregunta es: ¿se requiere una reforma constitucional para despenalizar el aborto consentido en la legislación Mexicana, aceptando las diversas posiciones científicas, doctrinarias e ideológicas al respecto del inicio de la vida humana? El nasciturus, se define como el concebido pero no nacido. El ordenamiento jurídico otorga especial protección al nasciturus, simulando que ha nacido para todos los efectos que le sean favorables. Así, cuando una persona al tiempo de su muerte tiene un hijo concebido pero no nacido, se le considerará heredero si llega a nacer y reúne los requisitos del Código Familiar. Término latino traducible por «el que nacerá», se conoce también como el concebido y sirve para referirse a la persona por nacer. Esta, aunque sólo es titular de derechos y obligaciones a partir del nacimiento, se considera como nacido para todos los efectos que le sean favorables y siempre que llegue a cumplir los requisitos legales exigidos para el nacimiento de las personas. Entre las previsiones legales relativas al nasciturus, cabe señalar la capacidad de suceder al padre el hijo póstumo; la de aceptar donaciones el concebido y no nacido, actuando en su nombre e interés las personas que legítimamente los representarían. La sociedad mexicana se encuentra parcializada, y se escuchan opiniones sustentadas en corrientes de pensamiento más o menos explícitas, abanderadas en la defensa a ultranza de la libertad de la mujer, convirtiéndola en norma moral absoluta, que niega hasta la existencia misma de una naturaleza humana, con la consecuencia de que no admite que la dignidad de la persona tiene un valor incondicional, del que no se puede disponer, especialmente en el inicio de la misma. Así, para una buena y digna causa se recurre a un medio indigno y contradictorio de la causa que se defiende. Penalizar el aborto en México es inconstitucional, dictaminó la Suprema Corte de Justicia el martes, con lo que se sienta un precedente que podría llevar a la legalización del aborto en este país, que en buena medida es católico y conservador, de 130 millones de personas. La decisión, que allana el camino para que México se convierta en el país más poblado de América Latina en permitir el aborto, fue recibida con júbilo por activistas feministas y con preocupación por políticos conservadores y la poderosa Iglesia católica. La despenalización total del aborto consentido antes de la viabilidad del feto. Luego de este período, cualquier procedimiento se justifica, en caso que la salud o la vida de la mujer se encuentren en peligro. La despenalización del aborto durante las primeras doce semanas del embarazo es fruto de un proceso. No un acto de prestidigitación, no un rayo en cielo tranquilo, no una ocurrencia, sino la desembocadura de una causa que empezó por ser visible gracias a la convicción de pequeños núcleos de feministas y que paulatinamente fue expandiéndose. Si bien en 1936 puede documentarse la iniciativa de una doctora (Ofelia Domínguez Navarro) que pretendía "cambiar la ley que prohibía el aborto", no es sino hasta la década de los setenta que se puede rastrear una continuidad en los esfuerzos encaminados a descriminalizar esa difícil pero necesaria y extendida opción. La meta alcanzada no es resultado de la improvisación. Por el contrario es la mejor prueba de que la política adquiere sentido cuando se carga de intención, estudio, pertinencia; y que la política se descarga de sentido si no es alimentada por ellos.