El cuestionable financiamiento a la ciencia

Hay noticias cuyo análisis pudiera resultar profundamente confuso. Una de ellas es la dotación de 5 millones de pesos al Consejo de Ciencia y Tecnología por parte del órgano electoral que obedece a la ley cuando destina el monto, proveniente de sanciones a los actos irregulares de los once partidos políticos con registro en la entidad.

Claro que es extraordinario que, en una era en que dependemos tanto de la innovación en ciencia y tecnología (ya no sólo para garantizarnos una existencia llena de comodidades, sino para sobrevivir), los científicos morelenses puedan acceder a un fondo de cinco millones de pesos extra para el desarrollo de nuevos proyectos o el fortalecimiento de los ya iniciados. Pero también lo es que hay algo de veneno en el origen de esos fondos y esa sustancia conlleva el riesgo de que empezara a verse la corrupción de los partidos políticos como algo bueno.

Porque el donativo a la ciencia podría hacer a muchos olvidar que ese dinero proviene de sancionar una colección de faltas a la ley cometidas por los partidos políticos durante dos años pasados. Una serie de tropelías que resultan actos corruptos de los partidos políticos y que van desde las omisiones en informes sobre la aplicación del financiamiento, hasta otras violaciones a la legislación electoral. El INE sanciona irregularidades e instruye al órgano electoral local para hacer retenciones en la asignación de recursos a los partidos castigados, así el Impepac retiene y entrega al Consejo de Ciencia y Tecnología. Algo bueno que tiene un origen terrible.

Todos los partidos con registro en Morelos fueron sancionados entre 2019 y 2020. El PRD concentró la mayor parte de los castigos con más de 4 millones de pesos, lo que lo hace el más sancionado. Pero no hay grados en la corrupción, tomada como absoluto todos los partidos políticos en Morelos violaron los reglamentos electorales, que ellos mismos construyeron y por ello fueron multados. En esta parte del análisis, el destino de los recursos retenidos se vuelve lo de menos.

La otra parte, entregar el monto al Consejo de Ciencia y Tecnología, es motivo de otro análisis. Si bien la autoridad electoral cumple con lo que le encomienda la ley, el Consejo de Ciencia y Tecnología no debiera depender de esos montos para el desarrollo de nuevos proyectos ni para fondear los existentes. La equívoca apuesta de los gobiernos federal y estatal de mantener al mínimo los recursos para ciencia y tecnología en el estado hacen que esos cinco millones de donativo parezcan una ayuda extraordinaria (representan casi la mitad del presupuesto para proyectos en este año). El fondeo mediante multas no debiera ser una fuente tan importante de financiamiento a la ciencia en tanto lo ideal es que los partidos no cometieran tropelías que obligaran a sancionarlos. Se vuelve vital, sin embargo, en una era en que la ciencia es ignorada por los gobiernos y los recursos para ejercerla son recortados como si la necesidad de descubrimientos e inventos no fuera hoy mayor que nunca antes en la historia. Visto así, pierde gracia, quizá porque no debió tenerla nunca.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx