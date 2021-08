El contexto es clave

Morelos ha sido históricamente una tierra de lucha social que no baja la cabeza ante las injusticias. Esto esta realidad que se ha manifestado a través de distintos capítulos de nuestra historia y actualmente no es la excepción. Ahora, la juventud morelense representada por las y los universitarios de nuestra Máxima Casa de Estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, alzó la voz en contra de un aumento a la tarifa de transporte público, ya que se da en un momento inoportuno, por no decir crítico.

Lamentablemente, la economía de nuestras familias y los negocios de nuestra gente han sido fuertemente afectados por un virus que, en un momento llegó a frenar en seco la actividad económica morelense y, hoy, continúa causando estragos a los negocios, los trabajos y las vidas de nuestra gente.

El aumento de la tarifa del transporte público es un tema muy complejo, pues involucra las necesidades y los intereses de distintos grupos que conforman a nuestro estado. Por ello, se debe tomar en cuenta cada una de las perspectivas que se ven afectadas por este conflicto para, así, dar soluciones que beneficien a una mayoría y que no vayan en detrimento de algún grupo.

Es claro que existe una necesidad por parte de los grupos de transportistas; no obstante, también es evidente la crisis económica que se enfrenta en el estado consecuencia de una mala administración y potencializada por la crisis sanitaria por covid-19 que vivimos en la actualidad. En ese sentido, las acciones superficiales sin análisis no abonan a un bienestar social, sino que enfrentan a los miembros de nuestro estado.

Entonces, se necesita un diálogo constructivo entre todas las partes involucradas en este conflicto, para así encontrar soluciones para todas y todos. No se puede tomar una decisión sin antes tener conocimiento sobre la perspectiva de todas las partes involucradas o afectadas por esta elección. Se debe tener consideración y empatía con nuestra gente, ya que se necesitan condiciones de bienestar para todas y todos si es que queremos un progreso en nuestro estado.

Será ideal que se establezca un diálogo franco y sincero entre el Gobierno del estado de Morelos y los jóvenes universitarios de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, para así lograr acuerdos respecto a la tarifa del transporte público, que afecta directamente la economía familiar. Deberá haber prudencia y templanza para este legítimo derecho. El contexto es un factor clave a la hora de la toma de decisiones.

Lucy Meza, senadora por Morelos

Redes sociales: @LuciaMezaGzm