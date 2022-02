El Congreso intervenido

"Se lo dije a Paco (Francisco Sanchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva del Congreso) el sábado, regrésale las comisiones a la gente de Morena, regrésale a los trabajadores para que tengan acuerdos, pero pues si no van a llegar a acuerdos, pues ya no es tema mío”, con esas y otras frases el gobernador Cuauhtémoc Blanco advierte que él no interviene en los conflictos internos del Congreso. No dice si el diputado panista le pidió un consejo o si el propio Cuauhtémoc Blanco le giró lo que, gramaticalmente, es un imperativo, una orden. Luego el jefe del Ejecutivo confiesa: “a veces me arrepiento por no poner una cámara y decirles los voy a grabar, ¿eh?”, respecto de sus reuniones con los diputados particularmente la primera en la que asegura haberles ofrecido apoyo sin distingos de partido y deseos de que se llevaran bien.

Y probablemente quien ha insistido en no ser político (aunque ya fue alcalde y gobernador), no capte esos pequeños matices de la práctica de gobierno, pero elementalmente las instrucciones que ha dado a los diputados (aunque sea sin desearlo) parecen la intromisión de un poder público en las dinámicas del otro. Y si a ello se suma el que cuentas de redes sociales que publican libelos contra los legisladores de oposición y “otros adversarios del gobierno”, son financiadas por personajes muy cercanos a su equipo de comunicación social, eso de que el Ejecutivo no interviene en el conflicto con el Legislativo tiene una enorme variedad de matices.

En descargo del gobernador debe señalarse que no es el único personaje público con las manos metidas en el embrollo del Congreso, y que probablemente ni siquiera los metiches del exterior sean los causantes del distanciamiento entre legisladores que inició a finales de noviembre. Acá ya habíamos advertido la participación rupturista del delegado de Morena, Raúl Ojeda Zubieta; pero lo mismo debe haber otros personajes a quienes conviene un congreso dividido e inoperante y actúan en consecuencia.

A final de cuentas, lo que puede percibirse es que la disputa por el control del Legislativo puede resolverse de una manera más o menos sencilla, y sin que deban interferir todos los actores que hoy, con buena fe o sin ella se han inmiscuido. El diálogo entre los legisladores debe pasar por la redefinición de las comisiones legislativas que fueron retiradas a Morena y sus aliados en diciembre pasado. Si las posiciones quedan restablecidas o no es cuestión de la asamblea, pero es necesaria una reasignación de espacios considerando la representatividad de cada fracción parlamentaria, buscando respetar con ello la voluntad que los electores expresaron en las urnas en el 2021 y que definió más o menos cómo quieren los morelenses estar representados los próximos tres años. Morena tiene seis diputados; el PAN, cuatro; el PRI, 3; Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, dos cada uno; y PT, PES y RSP, se reparten los restantes tres. Las comisiones deberían repartirse considerando también ese criterio, previo a las alianzas que los partidos han hecho hasta dejar un grupo de once, otro de ocho, y un diputado que parece mantenerse al margen. El acuerdo se vuelve sencillo y hasta se puede grabar la discusión.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx