El compromiso del arte en una guerra

El arte siempre ha estado presente en las grandes revoluciones y en los cambios sociales, políticos y económicos que estamos viviendo, siempre tratando de transmitir la realidad e ideología social.

Este mural pintado por el artista Maximiliano Bognasco en Buenos Aires el cinco de marzo del 2022, basado en la fotografía de Aris Messini pudo captar el rostro herido de esta mujer cubierta de vendajes después de un bombardeo en la Ciudad Ucraniana Chuguiv.

Si observamos la imagen de la mujer podemos apreciar un rostro con la mirada y la mente perdida, como no alcanzando a dimensionar lo que está viviendo, es como una película surrealista que no sabe si es real o no.

El personaje es una profesora de 53 años llamada Helena que fue tomada en las afueras de un hospital.

El artista quiso poner otra imagen que es una reproducción en blanco y negro de la fotografía de Phan Thi Kim Phue la niña de nueve años que fue captada corriendo desnuda junto a otros niños quemados en Vietnam

Esta obra de cinco metros por tres da a conocer al mundo la violencia de la que han sido victimas las personas que viven en Ucrania.

NO A LA GUERRA, son las únicas palabras que lleva esta obra y la imagen de la guerra de Vietnam para decir que no a ninguna guerra.





Profa. Mayra Núñez P.

Mail: galeriamayra2@gmail.com

www.mayragalleryart.com

YouTube: Mayra Gallery Art