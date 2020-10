El combate a la corrupción por parte de Andrés Manuel no tiene límite

Una vez más Andrés Manuel demuestra cómo ha sido la dilapidación de los miles de millones de pesos en los diferentes fideicomisos que han operado desde el pasado, y que es del dominio público que en su gran mayoría se crearon para hacer favores políticos;

Para beneficiar a determinadas personas, y sobre todo para hacer llegar decenas de millones de pesos que no pasan por el presupuesto ni por el control de las Cámaras, y que se convirtieron en una especie de “caja chica” de los diferentes expresidentes.

Coincidimos con Andrés Manuel y ojalá en el año 2021 se repita la mayoría de Diputados de MORENA, porque si no grave serán las consecuencias; decíamos que es una vergüenza que los diputados de los diferentes partidos que no acaban de integrar la oposición; ellos siguen pensando, y es una realidad, que tener un partido político en México es una empresa que está para dar beneficios, y que en ningún supuesto se les exige ni invertir ni tomar riesgos; ejemplos sobran, esa proliferación de partidos políticos, que a raíz de aquella reforma que tenía las mejores intenciones de Reyes Heroles, y que desafortunadamente se ha degenerado, para que las minorías tuvieran una voz en las Cámaras; hoy para muestra un botón, los diferentes partidos de la oposición siguen recibiendo los millones de pesos que resultan de multiplicar el número de afiliados o de votos que logran llevar a la urna, por lo que cuesta llevar a cada mexicano a votar; cuestiones del Instituto Nacional Electoral; del presupuesto, y que como lo hemos dicho hace más de tres años que escribimos esta columna, México tiene la democracia más cara del mundo, porque todo ha sido trampas; corrupciones; los partidos políticos han sido negocios personales de quienes reciben las cantidades millonarias, y simulan que capacitan; que imprimen millones de trípticos; que están formando recursos humanos en lo político; porque en realidad allá “en el oscurito”, verbigracia, si tienen un presupuesto para imprimir un millón de trípticos; imprimen mil o dos mil; hay un facturero que les da la factura falsa por la cantidad que quieren, comparten con él alguna prebenda, y los recursos van al presidente del partido, a los dueños de los organismos políticos, que es evidente, salta a la vista; cómo es posible por ejemplo, que alguien que no está afiliado a un partido político, verbigracia en la Cámara de Senadores, que sea el coordinador de una fracción, que además ya no tiene ni siquiera los integrantes que exige la ley; pero se sigue ostentando a pesar de que llegó por la vía plurinominal a la senaduría; y sin embargo la cuestión es que el negocio sigue adelante; que en este caso concreto es del PRD; que ahora resulta que ya regresó el señor Zambrano, que junto con Jesús Ortega hicieron el gran negocio de ese partido; pero bueno, siempre hay la posibilidad, y estamos viviendo la angustia de éste que fue una copia de una asociación civil de Argentina, y que Zavala y Calderón han pretendido que se les dé el registro para seguir en la ubre oficial, que les permite tener los líquidos vitales a través de los partidos políticos. En este caso es lamentable, y nuevamente regresó al tema de los fideicomisos, porque definitivamente es fundamental lo que ha dicho Herrera el de Hacienda y Andrés Manuel, se seguirá dando el apoyo a artistas, a científicos y a deportistas, pero como bien lo dice el Presidente, ese no es el tema sino la corrupción, y que están jineteando el dinero, y además que es muy importante en un momento dado, que pueda darse a las personas que recibían honestamente los recursos de los fideicomisos para que sigan en esa actividad; pero probablemente lo que más molesta a los diferentes partidos de la oposición, es que Andrés Manuel sigue exhibiendo sus debilidades; sus corrupciones, y que hoy también vamos a dar algún repaso a esto de lo que se llama coloquialmente el Frena-2, que es este grupúsculo que encabeza Claudio González y de Hoyos, y que están precisamente acusando a Andrés Manuel de que no la está haciendo bien; inclusive estas personas, las mencionadas, van hacer un ridículo igual al de Lozano, que la divina providencia dirá él, elevó las tiendas de campaña por los aires como si fueran las alfombras voladoras de Alí de Aladino, el de las mil maravillas el mago de la antigüedad.

En resumen tenemos que reiterar que estaremos juntos; al lado de Andrés Manuel, y así lo haremos al sufragar el año que entra, porque este es un gobierno verdadero de izquierda; los que menos tenemos son los que más nos hemos beneficiado, y seguramente podremos ver, y exhortamos desde aquí a quienes nos honran leyendo esta columna, a sufragar a favor de MORENA el año que entra; porque esa es la única alternativa que tenemos; incluso las aguas se mueven muy fuerte para definir quién será el Presidente de MORENA; y con esto me despido de ustedes, están las dos líneas, la de Ebrard con Delgado y la Muñoz Ledo con Sheinbaum; quien gane, que no tardarán más de tres o cuatro días en saberse quién fue el que por las encuestas será Presidente de MORENA, deberá seguir cuando menos, si no superar, sí igualar lo que ha hecho Andrés Manuel.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com