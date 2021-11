El caso de Kyle Rittenhouse, ejemplo de legítima defensa

La justicia estadounidense enfrenta un nuevo momento de la verdad con el próximo fin de tres juicios y el cierre de otro caso que fue un largo capítulo. Un juicio presenta a hombres blancos acusados de tomar la justicia a mano propia para matar a un hombre negro.Pocos juicios en EE.UU. en los últimos años han generado tantas asperezas. ¿Qué tiene el caso de Kyle Rittenhouse que divide tanto al país? Dentro de la sala del tribunal, el joven de 18 años temblaba cuando escuchó al jurado absolverlo de los cinco cargos de los que se le acusaba, incluido el de homicidio intencional. Mató a dos hombres durante los disturbios raciales en Wisconsin, pero convenció con éxito al jurado de que solo usó su arma semiautomática porque temía por su vida. Mientras tanto, afuera de la corte, unos autos pasaban tocando sus bocinas y vitoreando. Algunos pasajeros salían por las ventanas gritando "¡Liberen a Kyle!" y "¡Amamos la Segunda Enmienda!". La absolución de Rittenhouse dependió de los detalles específicos de las leyes de autodefensa de Wisconsin y tuvo en cuenta el estado de ánimo del joven en el momento de los disparos. El primero ocurrió cuando Joseph Rosenbaum intentó agarrar el arma de Rittenhouse. Los dos siguientes, después de que dos hombres, uno de los cuales estaba armado, se enfrentaran a Rittenhouse tras el tiroteo de Rosenbaum. La ley considera si el señor Rittenhouse creía que se encontraba en una amenaza inminente de sufrir daños, pero no tiene en cuenta las decisiones que tomó en las horas y días anteriores que lo pusieron en medio de una situación volátil, con las armas desenfundadas y los ánimos enardecidos. El juicio podría impulsar una nueva evaluación de las leyes de autodefensa en EE.UU. y sobre si sopesan suficientemente la totalidad de las circunstancias que involucran el uso de fuerza letal, particularmente en una sociedad donde las restricciones a la posesión de armas de fuego se han relajado. Hasta ahora, la tendencia ha sido ampliar el derecho de autodefensa en muchos estados a través de la "doctrina del castillo" y de las leyes de Stand Your Gound ("mantente en tu sitio" o "alto o disparo") que otorgan a las personas un presunto derecho a usar la fuerza para proteger sus hogares y a ellos mismos, en lugar de retroceder en una confrontación. La división por el juicio de Rittenhouse podría alimentar aún más el debate sobre si esas leyes van demasiado lejos, o no lo suficiente. La raza no es fundamental en este caso, pero para un hombre lo es. Rittenhouse no fue arrestado inmediatamente después de que disparó a tres hombres blancos, dos de ellos fatalmente, a pesar de haberse entregado a la policía. Los manifestantes de Black Lives Matter afuera de la corte dijeron que es el "privilegio de los blancos" lo que le ha permitido al adolescente incluso tener un juicio justo. Después de más de 25 horas de deliberaciones, un jurado de 12 personas absolvió a Kyle Rittenhouse de los cinco cargos que enfrentó después de disparar fatalmente a dos personas y herir a una tercera durante las protestas en Kenosha, Wisconsin, el verano pasado. Joseph Rosenbaum, de 36 años, y Anthony Huber, de 26, murieron y Gaige Grosskreutz, ahora de 27, resultó herido. Rittenhouse fue acusado de cinco delitos graves: homicidio premeditado, homicidio imprudente calificado y tentativa de homicidio premeditado y dos cargos de primer grado por poner en peligro imprudentemente la seguridad. El juicio de dos semanas, que captó la atención de Estados Unidos y fue en muchos sentidos emblemático de la nación dividida, contó con el testimonio de más de 30 testigos, incluido el propio Rittenhouse, videos de la noche de los tiroteos e intercambios acalorados entre los abogados y el juez. Y aunque la decisión del jurado provocó duras críticas de los seres queridos de las víctimas, los expertos legales dicen que no les sorprendió el veredicto. Entre los momentos más importantes del juicio estuvo el testimonio de Rittenhouse, quien le dijo al tribunal que actuó en defensa propia cuando le disparó a Rosenbaum, quien dijo que lo amenazó antes, lo persiguió, le arrojó una bolsa y se abalanzó sobre su arma. En un momento, Rittenhouse, de 18 años, rompió a llorar mientras estaba en el estrado.