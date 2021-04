El camino a las elecciones: fuego cruzado

El mundo se convulsiona ante la frenética carrera que tiene solo a dos corredores en la pista, el virus y la vacuna, datos alarmantes presagian un final de fotografía, en el cono sur Chile es ejemplo mundial si hablamos de programas de vacunación sin embargo, un acelerado crecimiento en los niveles de contagio y un nuevo confinamiento hacen dudar sobre un hecho específico: ¿Acaso es la vacuna la solución total para esta pandemia? Seguimos sin entender, al virus se le derrota desde la comunidad, en las calles y no en los hospitales.

Pero mientras se espera ya a nivel mundial la temida tercera ola, en México nos relajamos un poco y nos preparamos para “Un proceso electoral histórico” el ambiente se ha enturbiado como suele suceder y los distintos frentes políticos despliegan sus mejores recursos o al menos con los que cuentan.

En este tenor, fuimos testigos forzados de la resurrección del “Jefe Diego” desempolvado por los genios de Acción Nacional confiando seguramente en su habilidad discursiva y en la endémica, crónica y representativa amnesia mexicana, Fernández de Cevallos abrió triunfal convocatoria a la juventud que frecuenta las redes sociales (el único sector inmaculado para la verborrea cevallista).

Así invitó a seguir sus dichos sobre su némesis Andrés Manuel López Obrador, comprensible pues Morena es Amlo, no hay más que buscar, el titular del ejecutivo es el enemigo a vencer en las elecciones de 2021 como lo será en las de 2024; para quien no no relacione a Diego con boletas electorales quemadas, terrenos en punta diamante, con las dos leyes anti-Diego o con adeudos municipales millonarios, le podría atractivo escuchar y leer a este singular político, la desventaja aquí es la gran cantidad de información que hoy se pone a nuestro alcance en internet y con un poco de tiempo para leer, Diego Fernández de Cevallos un gran referente de la más rancia forma de hacer política (y beneficiarse de ella) puede perder fuerza y objetivo.

Otro “misil” de la oposición ha significado el retorno al escenario político de Ricardo Anaya, quien optó por llevar a cabo una especie de parodia lopezobradorista y con la promesa de visitar 1000 municipios ha iniciado “descubriendo” las condiciones de pobreza y desigualdad del sector más numeroso en nuestro país (situación a la que parece siempre fue ajeno) ha tratado de llegar al electorado en videos “reflexivos”, pero chuscos y hasta ofensivos sobre todo cuando exhibe condiciones ya existentes en todo este tiempo; si sus videos tratarán sobre el “lifestyle” de las clases privilegiadas de este país seguramente serían más novedosos para muchos, mientras tanto solo sirven para nutrir una cascada de ingeniosos memes.





Ante estos burdos intentos, MORENA y la llamada 4T parecen no tener adversarios de peso específico, salvo ellos mismos, acostumbrado como está el partido en el poder a dispararse en el pie, la candidata a gobernadora por el Estado de Nuevo León Clara Luz Flores Carrales, está envuelta en un escándalo que pone en la cuerda floja su credibilidad e incluso la tendría que poner en una investigación a fondo.

En entrevistas repitió hasta el cansancio no tener relación alguna con la secta NXIVM (Nexium) en donde se explotaba a mujeres; mas ella dijo no haber tratado directamente con el líder, Keith Raniere quien hoy purga una pena de 120 años en los Estados Unidos por los delitos mencionados además de posesión de pornografía infantil y crimen organizado, pues bien, todo eso resultó ser una mentira, pues la candidata sostuvo una conversación con Raniere, situación reservada para miembros importantes de la secta.





Lo anterior significa literalmente dinamitar la carrera hacia la gubernatura y Morena tiene que rectificar sobre la marcha si no quiere ver mermadas sus posibilidades en Nuevo León, mientras tanto el tiempo avanza y los acontecimientos van matizando los tiempos electorales, casos como el Félix Salgado Macedonio, el escandaloso proceso de desafuero contra el Gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, la politización de la pandemia y del programa de vacunación, el enfrentamiento de López Obrador con el sistema judicial y las autoridades electorales representadas por el “imparcial” Lorenzo Córdova, así como el desdén de un político por las “caguamitas” servirán como parque en este fuego cruzado en el que nos veremos envueltos durante largos meses, sea pues.