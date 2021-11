El barro te dice cómo trabajarlo: Brígido Lara

Cómo se explican queridos lectores, que un niño de 10 años sin mayores antecedentes a su alrededor, pueda de pronto comenzar a crear o a imitar piezas genuinas arqueológicas ancestrales de manera tan perfecta, que a los pocos años, antes de cumplir los 20 años, ya eran adquiridas por traficantes de arte para venderlas a coleccionistas y museos reconocidos?

Eso es lo que hizo el veracruzano Brígido Lara que incluso acusado de traficar él mismo sus piezas, fue encarcelado injustamente porque no le creían que eran de su autoría. Ya encerrado, pidió arcilla y elaboró en la cárcel y de memoria, las obras por las que era acusado de traficante y al ver que las reproducía de manera excelente, fue liberado. Y yo, la verdad como no me contento con saber por encimita, me sumergo para entender un poco más de lo que estoy escribiendo, así es que para explicarme cómo es que ese niño sabía el proceso para crear esas piezas arqueológicas y antes de llamar a esos personajes, como Brígido Lara, un viajero del pasado, entro a un tema que resulta super interesante e impresionante y sin darme cuenta llegue a la Reencarnación.

Diversas religiones y culturas, consideran fundamental este tema sobre todo las religiones que llevan por nombre dhármicas (palabra de origen sánscrito que significa religión y que abarca a todas las doctrinas y religiones de origen indio como el budismo, hinduismo, jainismo y sijismo). Y qué creen, todas opinan que cada alma debe volver para culminar hasta cumplir con las tareas que se dejaron pendientes y ya sin meternos en más honduras y que cuando ya el grado de iniciación es considerable como el de los altos monjes budistas, tienen la oportunidad de elegir si desean reencarnar o no. Y ven la reencarnación como una forma de aprendizaje de aquellos errores cometidos y la consideran como nuevas oportunidades para mejorar sus vidas.

Pero bueno, dejo el tema de la reencarnación y regreso al escultor y restaurador don Brígido Lara y le escucho decir: “Cuando comienzas a trabajar el barro, este te dice cómo hay que usarlo y en qué lo puedes emplear y cuando las autoridades curiosas me preguntaron, una vez que quién me enseñó a trabajarlo, yo les respondí: “No, fue el mismo barro el que me dice cómo hacerle. Nada más así, ya cada quien trae su forma de trabajarlo y es que en el centro de Veracruz, allá donde yo me crié existe mucha gente muy habilidosa, gente que sin haber estudiado en música te componen una décima, así somos los del municipio de Tlalixcoyan. Y bueno, al principio cuando se me acercaron saqueadores, ellos confundieron mis piezas con originales y así empezó todo. Me acuerdo de uno que le decían “el húngaro”, él me compró muchas piezas y las sacó del país. Y así, sin darme cuenta me comencé a envoletar en esto. Y como toda esta región de Tlalixcoyan, Piedras Negras, Ignacio de la Llave, Huachín, es una importante zona totonaca porque es muy rica en asentamientos prehispánicos, venía mucha gente a buscar piezas y entre tanto original, comenzaron a acomodar mi obra y así fue saliendo material falso y pasaron muchos años para que esa gente se diera cuenta que no eran originales. Y lo que es la vida, cuando me hicieron preso en el Penal de Veracruz, fue una experiencia terrible porque estábamos en un galerón de nueve metros de ancho por 30 de largo, unos 250 individuos.

La luz nunca se apagaba. Gente peligrosa, pero lo que es la vida, esa experiencia terrible, a la vez me trajo algo bueno: ahí me di a conocer, venían a entrevistarme radiodifusoras, periodistas en general porque en realidad yo no cometí ningún delito federal, no eran piezas originales de la cultura Totonaca. Y eran hasta 10 años de cárcel. Pero el director del Museo de Arqueología de Xalapa, me invitó a trabajar con ellos, yo no conocía Xalapa, nunca había salido de mi pueblo, no sabía lo que era un antropólogo o un arqueólogo pero acepté feliz. Hubo quien me dijo vámonos a E.U., allá esto no está penado, pero a los tres días me llegó un documento oficial invitándome a trabajar aquí, en mi tierra. Y ya en este trabajo aprendí a subirme a un avión, ya lo he hecho muchas veces, he conocido gente extranjera importante aquí me venía a visitar José Luis Cuevas, Rufino Tamayo que por cierto ni me encontró.

Un día de 1975 vino María Félix, Carlos Fuentes, venían a conocerme. Y pues, he seguido trabajando mis piezas pero ahora con sellitos del INAH y vivo tranquilo y satisfecho de este oficio que no sé ni cómo aprendí, bueno, sí sé, culmina con una sonrisa en la entrevista que me proporcionó el fotógrafo José Aguilar: Fue el barro el que me enseñó”. Y hasta el próximo lunes queridos amigos.