¡El albacea es fundamental para la paz familiar!

Atendiendo a las peticiones de un gran número de mis distinguidos lectores, relataré brevemente cuanto se refiere al albacea, que en poco más de 100 artículos regula sus funciones el Código Civil para la Ciudad de México del siglo XXI.

Para empezar el albacea es una persona que si hay testamento la designa el testador y si se va a la sucesión legítima serán los herederos; en ambos casos deberá realizar y ejecutar lo que la ley dispone ante la ausencia del testamento, o cumplir la última voluntad del de cujus en cuanto a sus bienes, los actos que él hubiere ordenado que no sean contrarios a la moral ni al Derecho, e igualmente el albacea debe vigilar en el caso del testamento, que la voluntad del testador se cumpla en toda su magnitud y en la sucesión legítima que se respete la ley.

El albacea no es apoderado de la herencia ni del muerto, pero lo podemos considerar como quien debe, tratándose del testamento, de cumplir lo que en ese documento se haya ordenado, hasta que los bienes se hayan repartido y el testamento se hubiere cumplido en todas sus órdenes, que pueden ser legados, herencia a título universal o particular y los demás deseos de quien fuera dueño de los bienes.

El albacea sea testamentario o legítimo, debe ser una persona, que en el primer caso sea de la confianza del testador; en la segunda que reúna los requisitos que la ley ordena; de cualquier manera debe considerarse que un albacea debe ser un hombre honrado a carta cabal, de honestidad probada y comprobada, de amor hacia la familia, desinteresado, de capacidad jurídica, sensibilidad humana y sobre todo que quiera cumplir con la voluntad del testador, ya que al morir éste, el ocupará su lugar en cuanto al destino de los bienes y la disposición de los mismos, para que los miembros de la familia de esta persona reciban esos beneficios, en la misma forma si se trata de una sucesión legítima, el albacea que será escogido en el mejor de los casos por los herederos, deberá tener también características muy especiales.

La ley dispone que el albacea tendrá una duración de un año, que deberá contarse a partir de la aceptación, o si hubiere habido litigios, cuando estos terminen, porque se puede estar discutiendo la validez o nulidad del testamento. Si verbigracia, en ese lapso el albacea no ha terminado con su encargo, podría prorrogarse su designación, y en consecuencia los herederos serán los únicos que lo puedan hacer y no por más de un año.

La ley es omisa cuando no dice cuántas veces se puede prorrogar, pero por mayoría de razón se entiende que mientras no termine con el encargo él puede repetir; empero, existe un requisito importante para que pueda prorrogarse ese plazo y es que las cuentas que debe rendir el albacea se le aprueben; es decir tiene el deber de rendirlas anualmente, y así se podrá controlar su desempeño, incluso la ley mandata que si la mayoría que representan las dos terceras partes de la herencia aprueban las cuentas, la prórroga procede.

Otro tema interesante es que se conozca hasta dónde llegan las obligaciones del albacea; para empezar debe presentar el testamento; asegurar los bienes de la herencia; formar los inventarios de los mismos; administrar los bienes y rendir las cuentas antes mencionadas; pagar las deudas en orden de las mortuorias, las hereditarias y las testamentarias.

Realizar la partición y adjudicación de los bienes en cuanto a quienes hayan sido designados, o sea los herederos y legatarios, y en su caso defender en juicio o fuera de él, tanto la herencia o la validez del testamento; es importante reiterar que hay causas que originan la inoficiosidad del testamento, no su nulidad, esta es una sanción diferente o su revocación, y es cuando el albacea debe desempeñar sus funciones para que la voluntad del de cujus se cumpla y no por una argucia legal se deje o se cometa un fraude indebidamente, porque el testamento perdería eficacia, y en su lugar se tendría que abrir la sucesión legítima y que los bienes vayan a dar, no a las personas que se hubieren designado en el testamento sino a los que la ley ordena en la sucesión legítima.

Es también obligación del albacea representar a la sucesión para defenderla, así como promover los juicios que sean necesarios en contra de quienes la agredan. También debe dentro de los tres meses a partir de que acepte su nombramiento garantizar su manejo sea con una fianza, hipoteca o una prenda como lo señala la ley; también está obligado a que ninguna persona sea o no heredero sustraiga cosas de la masa hereditaria, excepto que haya constancia de que la propiedad sea ajena establecido por el mismo testamento o por los libros de la casa llevados en debida forma son de otra persona. Otra obligación es que dentro los primeros 30 días de ejercer el cargo se pongan de acuerdo con los herederos para que se les notifique la cantidad que debe emplearse como gastos de administración y a quiénes y qué personas se les va a pagar sueldo de la masa hereditaria; es decir quienes sean dependientes.

Para el supuesto que fuera necesario pagar alguna deuda o realizar gastos urgentes, y sea necesario vender bienes, esto es muy delicado, el albacea lo pueda hacer, pero debe tener el acuerdo unánime de los herederos, si esto no es posible debe ser aprobado por el Juez Familiar. Esto origina una gran responsabilidad para ese funcionario judicial, porque su voluntad finalmente va a depender de su voluntad que los bienes se empiecen o no a venderse o a dilapidarse.









CONCLUSIÓN

El albacea debe ser una persona con características muy especiales, sobre todo de la confianza del testador si fuera ese el caso; y el de la sucesión legítima que satisfaga los requisitos que la ley exige.

*Profesor de Carrera, con 55 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.