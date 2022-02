El actor prianista del INE que se quitó la máscara

Con el pretexto de acudir a las reuniones de los partidos para “dialogar” con ellos y tomar acuerdos acerca de la defensa y fomento de la democracia, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, acudió en fecha reciente a una reunión plenaria de la fracción panista de los diputados, donde fue calurosamente recibido e incluso vitoreado.

De por sí, una visita de esa naturaleza no tendría nada de censurable. Pero Lorenzo Córdova ya no está respetando las formas. Y como decía Jesús Reyes Heroles, uno de los más grandes ideólogos del antiguo PRI: “en política la forma es fondo”. Pues bien, el presidente del INE ya no respeta las formas elegantes de manejar sus relaciones políticas.

Si Lorenzo Córdova fuera un poco más inteligente –o su desmedido apego al dinero se lo permitiera—podría encubrir un poco más los groseros modales de su actitud. Por ejemplo: podría acudir –o al menos intentarlo-- a las reuniones de todos los partidos o fracciones de sus legisladores pero sin asumir papeles protagónicos, y así podría entablar los diálogos tan necesarios en esta etapa de transición política. Pero es evidente que con su actitud facciosa no podría asistir a una reunión de Morena, PT o PVEM sin causar disturbios. Él trae sus dados cargados.

Lorenzo Córdova no ha intentado diversificar sus visitas. Por el contrario, ya se desató y se ha convertido en un personaje más –un jugador más-- de la oposición de derecha contra las reformas del obradorismo. Sus constantes visitas a las capillas de derecha le han valido enormes cantidades de críticas, y no solo del bando adverso. Hay voceros de algunos medios de comunicación que, muy lejanos de la izquierda, le han reprochado directamente que esté asumiendo posiciones tan absurdas. “Ni como defenderte”, le han dicho.

De acuerdo con la legislación vigente, Lorenzo Córdoba es el presidente del órgano que se constituye legalmente como árbitro de las disputas electorales. Y ese árbitro ya hace buen rato dejó de ser neutral. Ahora se decanta muy claramente a favor de las filas de la oposición: “Juntos defenderemos la democracia”, fue un grito que resonó en el cónclave panista, donde apareció junto a una foto del logo blanquiazul.

Es posible que Córdova trate de agarrarse de ese clavo ardiendo para defender sus intereses personales y de grupo. Pero queda claro que como árbitro se está devaluando. Está pagando caro el costo de no jugar el papel que le asigna la ley. Y deberá pagar aún mayores costos en el corto plazo, porque ya perdió el respeto de una parte de los protagonistas de la política actual, precisamente de la parte mayoritaria. En forma definitiva ya no cuenta con el respaldo de la izquierda reformista que se encuentra instalada en el poder, y que está en curso de refrendarlo e incrementarlo en las próximas elecciones estatales.

El presidente del INE se encuentra realizando intensa campaña de su grupo. Es un activista con alta exposición ante los medios. Además, ha tratado de refutar los argumentos legales que lo obligan a realizar la consulta popular para conocer la opinión del pueblo acerca de la revocación de mandato. Las autoridades judiciales del país ya le advirtieron que debe realizar la consulta, dejando entrever sanciones si no lo hace bajo cualquier pretexto, incluyendo el sobado argumento de que no tiene recursos.

Hace poco tiempo el INE hizo público un personaje animado al que sus asesores de publicidad nombraron “Al Chipotle” –un muñeco que tiene los ojos fuera de las órbitas, muy parecido a la imagen que Córdova ha proyectado cuando argumenta angustiosamente sobre la falta de recursos—y que ha servido de motivo para que los caricaturistas de todo el país le den vuelo a sus plumas.

Recordemos tan solo que la imagen gráfica que finalmente destruyó políticamente el plantón de Frenaa en el Zócalo fue cuando un ventarrón puso a volar en plena plaza pública las carpas vacías de ese grupúsculo que pedía la renuncia de AMLO. Del mismo modo, “Al Chipotle” ha sido una creación involuntaria de la picaresca cordoviana que solo ha servido para exponerlo más al escarnio público. De lo sublime a lo ridículo solo hay un paso: en el caso de Frenaa fueron las carpas volando; en el de Lorenzo Córdova ha sido el muñeco gesticulante creado por sus asesores de imagen. Más bien parecen sus enemigos.

En tales circunstancias: sin credibilidad, sin el respeto debido a la imagen de la instancia que representa; sin recursos suficientes –según su propio criterio—para concretar su obligación constitucional; sin peso real en la opinión pública, sin el consenso popular y solo cobijado por la microfracción panista, Lorenzo Córdova deambula por los pasillos del instituto que maneja como fantasma del pasado, como recuerdo vivo de la época dorada de los repartos de cuotas entre los cuates, como el último representante visible de ese pasado que se niega a retirarse del escenario político.

Es difícil encontrar una explicación lógica de esa conducta. ¿Para qué seguir argumentando cuando lo que dices solo es objeto de burla? diría alguien sensato. Ya no tiene consenso social y lo sabe. Y un árbitro sin aceptación de las partes en contienda –y más aún, contra la opinión de la parte mayoritaria—ha dejado de ser árbitro para convertirse en marioneta de quien lo está usando.

El presidente del Consejo General del INE conoce bien su situación política pero no puede hacer nada para alejarse de su ingrata postura. Aventar la toalla en este momento no sería aceptado públicamente porque enfrenta el reto inmenso de entregar cuentas de la consulta legalmente convocada. Él es perfectamente reemplazable, pero no quiere renunciar porque desea seguir ocupando un cargo para el que obviamente no está capacitado.

Porque es previsible que si Córdova desocupara el cargo puede ser que el equipo de reemplazo lo llame a cuentas. Los tiempos ya no son como antes, cuando una palmada del presidente podría evitar que un funcionario cayera en la desgracia. Tan solo recordemos el “No te preocupes, Rosario” dicho en favor de la heroína principal de la Estafa Maestra.

En verdad, la nueva democracia mexicana puede seguir funcionando a pesar de estos personajes. Si en algún momento Córdova fue impulsor de cambios progresivos, hoy está convertido en un sujeto que genera sentimientos de conmiseración en el mejor, y de burla en el peor de los casos.

En verdad, la figura pública de Lorenzo Córdova ya ha descendido mucho en la escala del aprecio público. Ojalá su mala influencia no vaya a provocar el fracaso de la consulta del próximo mes de abril, y que en la cauda de su caída no arrastre el aparato administrativo del INE, que algún día fuera orgullo por ser una de las mejores conquistas de la lucha popular.