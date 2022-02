¿Dónde está México? En los índices de corrupción

La corrupción es un fenómeno complejo que se presenta en todos los países del mundo, sin excepción. En este sentido, desde hace casi tres décadas, se han desarrollado diferentes instrumentos que buscan medir la corrupción con miras a tener un panorama de cómo están los países al interior, y poder hacer comparaciones entre ellos bajo un mismo estándar. Existen varias formas de medir la corrupción. Por un lado, están las que miden percepción, a partir de las opiniones de ciudadanas y ciudadanos, expertos en la materia o de instituciones globales que evalúan la corrupción. También están las que miden la victimización, es decir, las que buscan comparar la frecuencia con la que las personas han sido víctimas de actos de corrupción en determinado país o localidad. Una última se construye a partir de registros administrativos, por ejemplo, las denuncias. Uno de los instrumentos internacionales más acreditados en la medición de la corrupción en el plano mundial ha sido el índice de percepción de la corrupción (IPC) de Transparencia Internacional. El IPC es un índice compuesto que otorga una puntuación y clasifica a los países de acuerdo con las percepciones que tienen analistas, mujeres y hombres de negocios y empresas globales sobre el grado de corrupción que existe en el sector público de cada país evaluado. Algunos de los comportamientos que mide el IPC son: el soborno, la captura del estado por parte de intereses particulares, el desvío de recursos públicos, el nepotismo, las trabas administrativas y requisitos excesivos que permiten oportunidades de corrupción, protección legal de denunciantes, periodistas e investigadores cuando denuncian casos de corrupción, acceso de la sociedad civil a información de asuntos públicos y posibilidad de que los gobiernos contengan la corrupción mediante el hacer cumplir mecanismos de integridad eficaces. El IPC ha medido la corrupción en México desde su creación en 1995, no obstante, desde 2012 es posible comparar las puntuaciones en el tiempo. Los datos del IPC son estandarizados en una escala de 0–100, en donde 0 es igual al nivel más alto de corrupción percibida y 100 al más bajo. A partir del valor del Índice se establece la posición de cada país.

Esta semana la organización privada Transparencia Internacional publicó la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción y reprobó a México en materia de probidad. La calificación otorgada fue de 31 puntos, siendo 100 la mejor, lo que definió que el país se posicionara en el número 124 de los 180 países evaluados. Los resultados negativos se dan a pesar de que la Fiscalía General de la República ha encarcelado a varios intocables y los esfuerzos para combatir un sistema corrupto heredado de regímenes anteriores. Este fue el tema del sondeo semanal, los resultados pueden verse en la gráfica. El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 664 personas. En Twitter, 127; en El Foro México, 368, y en Facebook, 169. El 37.80 por ciento de los tuiteros encuestados dijeron que no creen en los índices de Transparencia Internacional. El 37.01 por ciento mencionó que la FGR tiene que esforzarse más. El 21.26 por ciento dijo que la calificación a México es justa, mientras 3.94 por ciento dijo que no es justa la evaluación. Se necesita procesar a los delincuentes y que los jueces no se vendan. No se puede creer que todo lo que aparece en los medios sobre corrupción sea definitivo, es cuestión de ver cómo actúa el Ministerio Público y cómo resuelve el juez, cantidad de casos en que los abogados defensores liberan a los acusados, ya sea por vacíos legales, por indiferencia del Ministerio Público o corrupción de jueces. Y por último, 38.82 por ciento de los facebookeros encuestados dijeron que la Fiscalía General de la República debe esforzarse más. El 34.71 por ciento no cree en los parámetros de Transparencia Internacional. El 19. 41 por ciento dijo que la calificación es justa, mientras 7.06 por ciento dijo que no es justa la evaluación. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) reunió el estudio de 180 países en todo el mundo para medir el índice de percepción del nivel de corrupción en el sector público, donde México no obtuvo resultados positivos. La escala va desde el cero, donde la corrupción es extrema, y hasta el 100, donde no hay percepción del delito que en México ya se considera de gravedad. El país ahora gobernado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acumuló un total de 31 puntos sobre 100. En este sentido, comparte la misma calificación con Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea. Esto lo convirtió en el país con la peor calificación de la OCDE, de acuerdo con Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, por abajo de países como Grecia, Hungría, Colombia y Turquía, quienes obtuvieron calificaciones por abajo de los 50 puntos. Y dentro del denominado grupo del G20, México es penúltimo lugar de los países estudiados, únicamente por encima de Rusia, quienes acumulan un índice de percepción de la corrupción de 29 puntos, pero por debajo de China, Sudáfrica, India, Argentina, Turquía, Brasil e Indonesia, quienes obtuvieron menos de 50 puntos. Sin duda las mediciones internacionales sobre percepción de la corrupción son herramientas útiles para comprender en dónde se ubican los países con respecto a otros e identificar que la corrupción no es un fenómeno cultural, es una epidemia ya que existe en todas las partes del mundo y que no está en el ADN de ningún país, incluyendo México.