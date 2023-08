Los hechos violentos como los que estamos acostumbrados a leer que suceden en Morelos cada semana o ver en videos virales, como esa pelea entre motociclistas borrachos en Huitzilac, o alguno de los cientos de asesinatos que ocurren alrededor del estado, parecen suceder sin que nadie se ocupe de hacer algo al respecto. ¿Y dónde está la autoridad?

El fin de semana pasado, desgraciadamente ocurrieron a mi alrededor dos hechos lamentables que pudieron ser evitados si nuestras autoridades hubieran estado haciendo su chamba. En uno de esos hechos, un pleito entre vecinos acabó en golpes. Golpes que demuestran la frustración de personas que no han logrado encontrar una autoridad capaz de resolver un conflicto natural entre personas que coexisten en un mismo territorio. Vecinos que por más de dos años han estado escalando el conflicto con medidas unilaterales para las que nuestras leyes tienen soluciones, pero que nadie aplica. Leyes que desde hace cientos de años se inventaron precisamente para ser civilizados. Pero ¿quién las aplica?

El World Justice Project que todos los años publica su índice de Estado de Derecho en México para este año arroja a Morelos en el lugar 28 de 32 con una puntuación de .36 de 1.00. En ese trabajo el WJP nos asoma, a través de una herramienta estadística, precisamente esa ausencia de autoridad. Nos está diciendo en pocas palabras que difícilmente se aplica la Ley en Morelos, y yo me atrevo a decirles que eso es porque no hay quien la aplique.

Me voy a referir a la autoridad no como poder que emana del gobierno, sino en su otra acepción, como aquella persona que posee prestigio o crédito por su calidad en cierta materia o actividad. El otro día un buen amigo me decía “El problema de Morelos es su gente” y creo que tiene razón. No en que la gente de Morelos sea mala, porque estoy seguro nadie lo es en el fondo, pero sí en que carecemos de liderazgos con vocación para aplicar la Ley y desarrollar nuestra soceidad.

El actual gobernador de Morelos y sus amigos se han dedicado a violar la ley a favor propio y jamás han planteado proyecto alguno de gobierno. Por si fuera poco, del otro lado, en el Tribunal Superior de Justicia, tampoco lo hacen, vaya, ni siquiera se ponen de acuerdo en cómo administrarse, deja tu en si aplican la ley o no. Hace falta ver el conflicto de legitimidad que tiene el presidente de dicho tribunal para entenderlo. ¿Los Diputados?... dejaré que ese chiste se cuente solo.

Mientras el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo se pelean entre sí por migajas, no hay gobierno en la calle. Por supuesto que no me refiero al Policía que ayer me quitó la placa por estacionarme mal, me refiero al servidor público que debería haberse dado cuenta hace mucho que en vez de andar quitando placas deberíamos tener un sistema municipal que pueda cobrar multas sin necesidad de afectar desproporcionalmente a los ciudadanos (quise pagar mi multa ese mismo día porque saldría de la ciudad, pero resulta que, en la era de la inmediatez digital, tuve que aplazar mi salida un día y esperar a que mi placa cayera a la oficina municipal.). ¿Los costos externos que me causó la sanción también son parte del cálculo de la multa? ¿Quién está vigilando la aplicación de la política pública en el territorio? ¿Quién está evaluando los resultados? ¿Quién está vigilando los conflictos económicos, sociales, legales y de toda índole que suceden en el territorio morelense para analizarlos y proponer soluciones? Evidentemente nadie lo está haciendo.

Es tan evidente que sale en los periódicos todos los días y en redes sociales se vuelve viral a cada rato. En lo que la “Autoridad”, entendida como quienes ostentan el poder del gobierno, se pelea esas migajas en la calle falta “Autoridad”, entendida como esa persona legitimada para resolver problemas públicos. La pregunta, rumbo al proceso electoral del 2024, es ¿alguno de les candidateables ofrece la autoridad que hoy carecemos?