Tu amigable vecino el Ejército

“Gracias a Dios el Ejército viene a mi colonia a cortarme el pelo” … dijo nunca nadie. Sin embargo, a partir de esta semana, las Fuerzas Armadas lo estarán ofreciendo en un intento por “alejar a los niños y jóvenes de los riesgos de adicciones, así como atacar los problemas de raíz para que la paz social vuelva a las calles”.

Muy bonita intención, pero ¿esa es la función del Ejército? En estos tiempos turbulentos donde nos ponderamos la necesidad de tenerlos en las calles en vez de en los cuarteles, para combatir uno de los problemas más serios que tiene el país, la guerra contra el narco, ¿les da tiempo de estar arreglando hornos microondas en colonias populares? No. Esa no es labor del ejército. Vaya, no es labor de ninguna autoridad. El chiste es que la autoridad, a través de sus diferentes sectores, haga lo necesario para que la sociedad pueda precisamente tener un trabajo que le remunere lo suficiente para pagar la peluquería, el dentista o quién arregle los electrodomésticos.

“No Roy, es que lo estas entendiendo mal: es una estrategia para disminuir las adicciones en los niños y jóvenes, evitar que los jale la delincuencia organizada…” podrían decirme ustedes, pero yo les pregunto: ¿para qué creen que están las Secretarías de Educación, Salud o Economía? Pobre del peluquero, si de por si es difícil mantener el negocio en esta economía local, ahora tiene que competir con soldados armados dando cortes gratis. Otra pregunta, ¿y si los soldados están quitando caries y dando clases de civismo en las escuelas públicas ¿quién patrulla las calles?

El Presupuesto para las Fuerzas Armadas en México es de alrededor de 150 mil millones de pesos. ¿Venían considerados ahí los materiales necesarios para la prestación de servicios odontológicos? Si bien se agradece la noble labor, no tiene nada que ver con la defensa del territorio nacional. Si te duele la panza, vas a Doctor, no al Cuartel. El problema de tener a los militares trabajando la estrategia de prevención de adicciones es que ellos no tienen la capacidad (o el interés) de atender el problema desde otro ángulo que no sea el militar. Por esa razón tienen sus propias instituciones judiciales y no se les juzga en las civiles. ¿Cuándo el soldado dentista le quite la muela que no era a un cliente y queramos demandarlo ¿Con qué juez vamos?

Entiendo la necesidad de atender todos esos problemas sociales que el ejército busca ayudar a resolver con este programa, su interés es loable, pero más ayuda el que no estorba, y en este caso, hacer la chamba de la Secretaría de Salud, o de Economía o de Educación, no ayuda más que a esos servidores públicos a hacerse de la vista gorda con su chamba. El Ejército tiene suficiente trabajo con el tema de seguridad y si ellos no lo ven así, entonces hay que preocuparnos.

Ahora, que, si sólo es una campaña para mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas, también vale la pregunta ¿y para que quieren mejorarla? ¿Se están politizando los generales?

El Ejército, hasta antes de este sexenio, era una de las instituciones de las que mejor percepción tenía la ciudadanía. Pero más allá de la percepción de confianza, ellos cumplen con una labor de suma importancia y a la que hay que reconocerle el valor cívico. Merecen nuestro respeto, y no solo lo digo por miedo a represalias de quienes tienen el monopolio de las armas legales en este país, lo digo porque en mi casa me enseñaron a respetarlos con suma diciplina. Pero el respeto es precisamente por ese servicio desinteresado que prestan a su patria.

Si el Gobierno Federal quiere que haya menos adicciones en el país, debería invertirle dinero al sector Salud, no al Militar. Además ¿por qué iríamos al peluquero con un militar, si el corte de casquete corto ya está pasando de moda? Ese tren se les fue como por dos años.