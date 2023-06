Tacos de lengua para todos

No era difícil atinarle al resultado de las elecciones del fin de semana pasado. Se veían venir a leguas. La “oposición” en general demostró que la fórmula frankensteiniana no llama la atención. ¿Por qué nos daría confianza que los tres partidos que históricamente eran “rivales” (al menos en papel) ahora tengan la misma idea de futuro para el país? ¿Nos estuvieron mintiendo los últimos treinta años o nos están mintiendo ahorita? Lo único que medio estimula a votar por ellos, además del control clientelar o hereditario sobre perfiles de votante muy específicos, es el miedo que pueda ocasionar la amenaza de la transformación de cuarta (que no es poca cosa) a las clases medias y altas, universitaries o culturales, empresarias o emprendedoras.

En pocas palabras, el remedio está igual que el padecimiento. Dígase desde cualquier lado del espejo. No por nada le llaman Nuevopri a Morena. El PAN hoy en día es quien más tiene que ofrecer como oposición, pero también es quien más tiene que perder. El discurso del grillo mexicano clásico está desgastado y sin potencial de rejuvenecer. A cambio de intereses personales, ha erosionado la confianza del ciudadano. La poca participación es evidencia de ello. La gente no quiere votar, así como no quiere ir a misa el domingo; si va, es obligado. Las estrategias de campaña se basan en movilizar unos cuantos miles como mínimo necesario para competir. Por eso no hay incentivo a decir la verdad, las puras promesas falsas en campaña y unos pesitos son suficientes para manipular a unos pocos, generalmente los más necesitados. De ahí el clientelismo al que tradicionalmente se han enfocado los programas sociales. Esa estrategia AMLO la está perfeccionando, pero él no la inventó. La única diferencia entre AMLO y su oposición es que les ganó el discurso ideológico, diciéndole a la gente lo que quieren escuchar: “primero los pobres”. Esa fue la ventaja competitiva que supo aprovechar para sentarse en la mesa. Ahora él la monopoliza y los otros jamás desarrollaron competitividad, pero juegan al mismo juego: manipular para beneficio personal.

¿Lilly Téllez? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahí está el problema de la sociedad civil. No queremos ver la realidad y optar por las decisiones complejas porque implican sacrificios. Nos dejamos enamorar por el canto de las sirenas, ignorando que sabemos a dónde lleva. La seguridad no se va a resolver poniendo cámaras. La educación no va a mejorar cambiando los libros de texto. El medio ambiente no se va a salvar recolectando colillas de cigarro. El tejido social no se va a reconstruir limpiando parques los sábados. La brecha de desigualdad no se va a reducir yendo de misiones en semana santa. Todas esas son acciones nobles, que de forma le sirven a la lengua larga para subir fotos a sus redes, pero de fondo no aportan mucho. Hay que trabajar un plan a futuro, identificando los retos y asumiéndolos a pesar de los costos políticos y económicos. Eso era a lo que se refería hace veintinueve años Colosio cuando dijo “Yo veo un México con hambre y sed de justicia”. Mismo discurso que Alito le vulgarizó y pega en las paredes del PRI ahora. De Reyes Heroles a Alito, ese es el tamaño de la caída. La realidad es que hasta ahora la élite política prefiere asumir el costo social de la pobreza y la desigualdad que analizar sus efectos a largo plazo. Desgraciadamente, a las nuevas generaciones ya no les estamos dejando la libertad de decidir que costos asumir. A menos que seas cuate de Elon y te puedas ir a colonizar marte, el campo se está secando y el agua subiendo de precio.

La política hay que dejársela a los políticos, sí, pero nuestra primera responsabilidad como ciudadanos es poner los filtros para determinar el perfil de políticos que queremos, y tampoco hay que rompernos la cabeza: el sistema es muy sencillo, cada tres años sal a votar. Si votas por los Cuauhtémocs, eso es lo que vas a tener planificando el futuro de tus hijos.