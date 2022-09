Replanteando los Sistemas de Protección Ambiental

Alguna vez todo el planeta fue un enorme parque público donde se conservaba la naturaleza solita, pero luego inventamos la propiedad privada y fuimos lotificando el mundo. En algún momento se nos olvidó la importancia del aire limpio y el agua fresca para sobrevivir, pero existen ciertos esfuerzos por proteger a la naturaleza. A mí me atrae la historia de como Jon Muir, un ecologista y debatiblemente el padre de los hípsters, se llevó a Teodoro Roosevelt, un presidente gringo de mediados del siglo XIX, a tres días de campamento por lo que hoy es el parque de Yosemite; Roosevelt, después de ese viaje, decidió crear los Parques Nacionales en Estados Unidos. Es curioso que el país que más contribuye a la contaminación también tenga uno de los mejores sistemas de protección de áreas naturales.

Pero, aunado a esto, una amiga me invitó el viernes pasado a un evento en el auditorio Zapata de la UAEM en el que se reunieron representantes de las instituciones nacionales que cuidan los parques públicos en Latinoamérica. Había gente de las agencias de países como Uruguay, Perú, Ecuador, Chile y por supuesto México. Resumiendo en extremo el tema de la plática, hoy en día no podemos entender las áreas naturales protegidas sin incluir lo que hay a su alrededor, las comunidades y sus problemas. Mientras cada país en su intervención iba coincidiendo en la importancia de involucrar a las comunidades que viven alrededor, y a veces dentro de las áreas, en su gestión yo no podía dejar de pensar que el reto en los sistemas de conservación ambiental es que la complejidad institucional hace muy difícil la interacción entre los diferentes órdenes involucrados.

Por poner un ejemplo, el Corredor Biológico Chichinautzin. Este corredor tiene involucradas instituciones Federales como la misma CONANP, al gobierno del Estado con la Secretaria de Desarrollo Sustentable y a los Ayuntamientos de los municipios colindantes que solo en Morelos son tres o cuatro. Agreguemos ahora a las instituciones propias de los estados vecinos como Edo. Mex y CDMX y sus municipios o alcaldías y después pensemos en los diferentes parques que hay en el corredor como como las Laguna de Zempola y el Tepozteco, sólo por mencionar un par. A eso agreguémosle las comunidades que están asentadas de manera regular e irregular ahí y tenemos una receta de caos. Son reglamentos, costumbres e intereses tan variados que parece cada uno tiene su propio idioma, es más, cada involucrado podría ser de un planeta diferente.

Las implicaciones sociales, culturales, ambientales y de gobierno son muy variadas y no necesariamente controladas. Por ejemplo, sólo hace falta darse una vuelta por Tepoztlán y preguntar en el mercado quién está a favor de la carretera para que explote la voz pública. Necesitamos un proceso de homologación en función de objetivos conjuntos relacionados a las prioridades locales. Un poco lo que están haciendo todas estas agencias nacionales al juntarse a organizar el sistema regional de América Latina, pero pensado desde lo local. Eso requiere que nos replanteemos como gestionamos no solo las áreas naturales protegidas, también la plaga que hay a su alrededor, que básicamente somos nosotros.

No es difícil encontrar una noticia que hable de talamontes en algún área protegida, de crimen organizado que opere ahí mismo, alguien que quiere poner una gasolinera a medio parque, un asentamiento irregular que se está comiendo cada vez más pedazo del monte o algún tiradero de basura que esté filtrando lixiviados a esa tierra. En estas épocas en que estamos tan preocupados por la militarización de las calles y la profesionalización de las policías, deberíamos dedicar más tiempo a ocuparnos de la institucionalización de los guardaparques y el planteamiento de un sistema de protección ambiental moderno, porque el que tenemos se está ahogando. La comunidad de las agencias latinoamericanas coincidía en que el camino es planear, ejecutar y evaluar. Suena elemental, pero hace falta ver la de bolas que se hacen, administración tras administración, con la planeación de los sistemas de seguridad para dar cuenta que no es tarea sencilla.