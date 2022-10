Se habla mucho hoy en día de la amenaza que la 4T representa para las instituciones. Pero ¿qué son las instituciones y porque nos preocupan tanto? Las instituciones tienden a entenderse de manera coloquial como una suerte de persona moral: el INE es el ejemplo perfecto. Lo trae en el nombre: Instituto Nacional Electoral.

Pero las Instituciones son mas que los órganos que las representan, son un conjunto de reglas, proceso y personas involucradas en torno a un tema específico. El INE representa este sistema dentro del tema electoral. El Ejercito, por poner otro ejemplo, es la personalidad que se le da a los que siguen las reglas castrenses en torno al sistema de seguridad mexicano. La Marina y la Fuerza Aérea son otros dos conjuntos de personas con regla ligeramente diferentes dentro del mismo sector, que conforman lo que conocemos como Las Fuerzas Armadas.

La reglas. Este es un concepto importante al hablar de instituciones, pues es un requisito esencial de institucionalidad. Las personas involucradas en un tema realizan diferentes actividades alrededor de ello y esas actividades tienen que entenderse en un mismo lenguaje y ser parejas para todos.

El fútbol, por ejemplo. Ahí tenemos una institución, que representada por la FIFA, conforma un juego que tiene ciertas reglas que todos los jugadores deben respetar, cuya finalidad es hacer deporte, entretener y cuyo objetivo formal es ganar partidas de 90 minutos con más goles que el rival. Hay un árbitro, que se asegura de que durante ese tiempo el juego se lleve a cabo conforme a la reglas. Si los jugadores desaprueban algo, pueden alegarlo y la misma FIFA tiene procesos de resolución de conflictos. Todos los involucrados tienen cierto nivel de confianza en la institución y entre todos se encargan de que funcione. Van mejorando con el tiempo implementando reglas nuevas, como el VAR, en los últimos años.

Pero la institución del fútbol no atañe al Estado, es sólo un buen ejemplo para hoy, que estoy hablando de las instituciones que existen en un país, porque muchas de éstas son esenciales para nuestra salud ciudadana, como el INE y las Fuerzas Armadas.

Cuando dejamos de tener confianza en el gobierno para el proceso de sucesión presidencial, por ahí de los años noventa, creamos al INE como un organismo autónomo a los poderes tradicionales. Al INE le dimos autonomía en la Constitución, para que no pudiera llegar cualquier pejelagarto a imponer su voluntad, como sucedía antes. El dedazo era una de esas tradiciones que no nos gustaban del PRI, y por eso, en vez de que las elecciones las organizaran en la secretaría de gobernación, creamos unas reglas más transparentes y también nombramos un árbitro para que los jugadores no fueran juez y parte.

En dos décadas, ese INE ha sido una de las mejores políticas públicas del gobierno. Se ha ganado la confianza de la gente y ha dado legitimidad a nuestras elecciones. Pero a AMLO no le gusta porque él quiere ser jugador delantero y además, árbitro. Lo único que salva al país de su necedad son las reglas del juego que estamos peleando por mantener. Por eso la 4T está proponiendo una reforma electoral.

Siempre es bueno revisar la salud de nuestras instituciones. Pero la reforma que plantea el presidente no es para modernizar el INE, sino para tomar control del juego, de las reglas y del árbitro. A Andrés no le gustan las instituciones modernas porque no le permiten hacer su santa voluntad, pero precisamente, para eso están las instituciones. El INE está aquí para evitar que caiga la Democracia que tanto trabajo nos ha costado construir.