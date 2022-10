Días de Soltar | Por qué queremos la Ciclovía

¿Por qué queremos ciclovías? La bicicleta es un medio de transporte mucho más eficiente que el coche, en una idea de desarrollo sostenible. Arriba de un millón de personas nos movemos por la capital del Estado diario. Ya sea para ir a la escuela, al trabajo, a visitar familiares, amigos o a lo que sea. El punto es que nos movemos. ¡Y la movilidad en nuestra capital es muy limitada! Si tienes coche, eres una persona privilegiada, pero si no ¿cuál es la siguiente opción? El transporte público.

Caminar y usar el transporte público son siempre grandes y buenas opciones. De hecho, son las mejores; el tema es cuando se vuelve una necesidad. El problema empieza cuando tienes que gastar parte importante de tu sueldo para moverte al trabajo. Si te agarra la lluvia a la hora de caminar, ni modo, esperas a que deje de llover. Pero si TIENES que moverte eso implica el costo extra de hablarle a un taxi o servicio de transporte privado para llegar a casa a tiempo a preparar la comida. A eso agreguémosle que los sueldos de las personas que usan el transporte público por necesidad tienden a estar más cerca del salario mínimo que del otro lado de la balanza. En la medida en que nuestras calles sean transitables, ya se caminando o en bici, el gasto en una bicicleta puede significar no pagar pasaje diario y tener un ahorro para los días que es necesario pagar un taxi. Si además de tener ciclovías, aparejamos la estrategia de movilidad con un mejor sistema de transporte público, hasta podemos bajar los costos del camión o del taxi. Así es como se empieza a reducir la desigualdad.

Una ciudad moderna, una ciudad en la que vale la pena vivir, es la que ofrece opciones de transporte a sus habitantes. A todos, no sólo a los que pueden pagar la gasolina o el taxi. Esas opciones son las que hay que buscar. Si, habrá cierta afectación a los dueños de comercios a lo largo de la Avenida Palmira. Por supuesto que lo serán mientras se construye la ciclovía y es probable que esto afecte sus ingresos; sin embargo, ¿no es, acaso, un sacrificio que se tendría que hacer para reducir la desigualdad de nuestra ciudad al mejorar la forma de transportarnos? Para variar, el sacrificio será del patrón, no del trabajador.

Esa ciclovía va a disminuir los tiempos de traslado de los que tienen que caminar. También va a disminuir el costo de trasporte de los que están dispuestos a caminar por una banqueta más amplia, así como la cantidad de unidades de transporte que se necesitan. Puede impactar positivamente el bolsillo de los que menos ganan, ayudando a disminuir la desigualdad de la ciudad. Puede mejorar los índices de salud, de contaminación e inclusive de desarrollo económico, si se ve más allá de la molestia que implica el periodo de construcción. Calles más amenas son calles con mayor economía. Hace falta ver los ejemplos de ciudades como Ámsterdam para darse cuenta. Estamos ante una política pública moderna, de moda en todo el mundo, que parece tener muchos más beneficios a mediano y largo plazo, que vale la pena comparar con el status quo como está.

Hoy no tengo espacio para hablar de otras aristas del problema complejo que este planteamiento significa, como los del gremio de transportistas. Taxistas y ruteros que por supuesto que se ven afectados por estas políticas. El suyo es un tema que vale la pena analizar a fondo por separado, para luego mezclar soluciones junto con estas, las de los usuarios. Usuarios y proveedores del servicio, dos caras de la misma moneda. No es fácil resolver problemas con esta complejidad. Lo que hoy aplaudo es que se discutan estas políticas públicas. La tarea de quienes administran la ciudad no es preparase para la siguiente elección, es entrarle a estos problemas. Por lo general, como los últimos seis años, es más fácil aplicar la ley del mínimo esfuerzo y mejor ver de dónde sacan para su fondo de retiro. Ahorita hay un expresidente municipal sujeto a un proceso por eso, y otro que tiene varios expedientes de lo mismo esperando a que se quede sin fuero. Este trienio, para variar, tenemos un presidente municipal que está logrando sacar la cabeza de entre los problemas burocráticos para atender las necesidades de la ciudad. La Ciclovía es una propuesta moderna, que atiende varios de los problemas que tenemos en la ciudad, por eso la queremos.