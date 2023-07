Placeando corcholatas

En estos días hemos tenido muy buena actividad proselitista, nada más y nada menos que Citlali Hernández, secretaria general de MORENA estuvo aquí, y cuando parecía que su convocatoria iba a ser lo destacado, un día después Adán Augusto llegó el lunes a abarrotar espacios. El que hayan llenado de acarreados y mediatizado con chayoteros no es relevante. Lo relevante es que se pelean el orgulloso título de quien fue el/la que organizó. Hay por ahí un video bochornoso donde unas guana bi corcholatas se pelean a empujones para estar más cerca de Adán a la hora de la foto. Arman un alboroto visible, a medio show, para ver quien está parada más cerca del cacique a la hora de la foto. Bien decía Don Fidel “El que se mueve no sale en la foto.” Pero ¿eso es lo que posiciona para ser candidata? Por eso estamos como estamos porque el mérito político es en función de en cuantas fotos sales, o a lado de quien. Así escogimos a nuestro último Gober, porque salía en en la tele… aunque él lo hacía por las razones equivocadas.





Desgraciadamente, la consecuencia de eso es la ausencia de autoridades. En el Índice del Estado de Derecho que hacen en World Justice Project seguimos en los últimos lugares, este año en el 28 de 32. Sí, es verdad, hemos mejorado en los números: los años anteriores estábamos más atrás. Sin embargo, la “mejoría” en los datos en la realidad no se nota. Mientras escuchábamos a Citlalli y a Adán hablar de las maravillas que representa la transformación de cuarta, en Huitzilac, motociclistas borrachos se agarraban a sillazos, y en Ahuatepec mataba a cuatro personas sentadas en un Bar a pie de carretera. La violencia de repente hace su aparición en el Estado, así como que para que no se nos olvide que el problema estructural del país no ha sido suficientemente atendido, y mucho menos en nuestro Estado. ¿Dónde está la autoridad en las carreteras? Cuando motociclistas irresponsables rebasan por cualquier carril y en cualquier momento a alta velocidad o cuando provocan pleitos en los establecimientos o, peor aún, cuando asesinan violentamente a los comensales. ¿Será casualidad que ambos hechos este fin de semana hayan sucedido al pie de carreteras federales?





En fin, mientras tanto ¿alguien ha visto al Cuau? Sus corcholatas ya están muy vistas, demasiado. Pero el Gober precioso ha de estar soñando despierto con la CDMX, porque por acá no se aparece a menos de que haya un partido de futbol de exhibición.





Sigamos votando por la corcholata más placeada, la que sonríe más bonito o la que entretiene más. Seguramente hacer lo mismo una y otra vez, tarde o temprano, traerá resultados diferentes.